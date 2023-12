Cote d'Ivoire: Bouaké - De la drogue et plus de 6 tonnes produits prohibés incinérés par la gendarmerie nationale

La Cellule anti-drogue de la 3ème Légion de Gendarmerie Territoriale de Bouaké a procédé le mercredi 13 décembre 2023, à l'incinération de drogues et plus de six (06) tonnes de médicaments de qualité inférieur et falsifiés (anti-inflammatoire, viagra, antibiotique...) saisis au cours de l'année 2023.

80 millions de francs CFA, c'est la valeur marchande de ces produits nocifs et dangereux pour l'économie nationale. « L'éradication de la drogue doit être une affaire de tous. La Gendarmerie Nationale ne ménagera aucun effort pour accomplir la mission à lui assignée. Notamment : Protéger les personnes et leurs biens », a dit le Capitaine Alla N'da Sébastien, Chef de la Cellule anti-drogue de la 3ème Légion de Gendarmerie Territoriale de Bouaké.

Avant d'exhorter la population à continuer sur cette lancée de collaboration franche afin de pouvoir traquer les trafiquants de produits dangereux et autres types de contrefaçons nocives à l'économie nationale. Puis, il a invité la population à éviter la consommation de drogues et des produits prohibés et contrefaits pour la préservation de leur santé, demandant leur collaboration pour mettre fin à ce fléau.

En outre, le Capitaine Alla N'da Sébastien a relevé quelques difficultés dans l'exercice de leur mission, c'est pourquoi l'officier de la maréchaussée a dit : « La lutte contre la drogue et la contrefaçon, a besoin de moyens. Nous comptons sur l'État et des personnes de bonnes volontés pour mener à bien cette lutte afin de saisir les quantités de ces produits dangereux plus importantes la prochaine fois ».

Cette activité d'incinération dans un endroit secret de Bouaké s'est déroulée en présence du secrétaire général de préfecture Katou Boni Francis, représentant Tuo Fozié, préfet de région de Gbêkê et Douodé Robertson, Procureur de la République Adjoint près du tribunal de première instance de Bouaké ainsi que plusieurs directeurs départementaux et chefs de services de la commune. 152 kilogrammes de cannabis, 110 grammes de cocaïne, 0,45 grammes de crack, 124,5 grammes d'héroïne, 17,7 kilogrammes de médicaments détournés à des fins toxicomaniaques et médicaments de Qualité Inférieure et Falsifiés (MQIF) de tous genres, c'est la composition de l'opération de la saisine pour l'année 2023 par cette cellule.

Une opération en régression comparativement à celle de l'année 2022 qui était de 11 tonnes de produits saisis composée de 97, 5 kilogrammes de cannabis, de 25,5 grammes de cocaïne, 45 grammes de crack, de 33,5 grammes d'héroïne, 02 kilogrammes de médicaments détournés à des fins toxicomaniaques et enfin de Médicaments de Qualité Inférieure et Falsifiés (MQIF) de tous genres d'une quantité de 10 tonnes.