Cote d'Ivoire: Familles vulnérables et pouponnières à Yopougon - Adama Bictogo fait des dons à l'occasion de son anniversaire, hier

En marge de son anniversaire, le maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo a procédé à une remise de dons à la pouponnière de Yopougon- Attié et à 300 familles vulnérables dans l'enceinte de la mairie de Yopougon, le jeudi 14 décembre 2023.

Lors de sa visite à la pouponnière , le maire de Yopougon, Adama Bictogo, a fait des dons en vivres et non vivres aux pensionnaires. Selon lui, ce geste démontre son engagement envers la cause de la protection de l'enfance et du soutien aux femmes.

À cette occasion, Adama Bictogo a souligné l'importance de la solidarité et de l'amour dans la construction d'une société équilibrée. Par ailleurs, il a pris l'engagement de soutenir la pouponnière avec une subvention annuelle de 15 millions de francs CFA.

«Dans la hiérarchisation des projets dans l'amélioration du bien-être des populations de Yopougon, la pouponnière viendra en tête. Mairie ou pas vos comptes de 15 millions de francs Cfa, sont actés et établis chaque année», a-t-il déclaré.

Aussi, le maire a évoqué la nécessité de remettre en état les infrastructures existantes avant d'envisager toute expansion. À l'en croire, une équipe sera déployée sur le terrain dès lundi en vue du démarrage effectif des travaux.

« Nous ne faisons pas de politique aujourd'hui. Nous célébrons simplement la vie et l'amour. Cette pouponnière est l'expression de la chaîne de solidarité dont nous avons besoin dans notre société. Ces enfants sont notre lumière future, et nous devons tout faire pour assurer leur bien-être et leur avenir », a déclaré le maire.

%

La directrice de la Pouponnière, Emma Régina Djekette a exprimé sa gratitude envers Adama Bictogo pour cette générosité. Elle a également formulé des doléances importantes, soulignant la nécessité de moyens de transport pour les sorties des pensionnaires, la réhabilitation du centre, et une prise en charge continue des pensionnaires par la mairie.

Les pensionnaires, représentés par Michaël Evariste, ont exprimé leur gratitude envers leur donateur, soulignant l'impact positif que cette visite et les dons auront sur leur vie.

Notons qu'après l'étape de la pouponnière, Adama Bictogo a fait des dons en vivres à 300 familles à faibles revenus dans l'enceinte de la mairie de Yopougon