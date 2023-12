Cote d'Ivoire: Salon de l'architecture et du bâtiment - Les acteurs invités à opter pour une 'architecture respectueuse de l'environnement'

La 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment a ouvert ses portes le mardi 12 décembre 2023, au parc des expositions à Abidjan-Port-Bouët sur le thème : « Architecture durable et industries locales ».

Cette initiative du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (Cnoa) qui l'organise, en collaboration avec l'agence de communication Axe Marketing, vise, entre autres, à mettre en lumière les entreprises locales. Réduire les coûts de construction pour répondre à l'objectif de l'état de logements pour tous ; se rapprocher de la zéro émission carbone en valorisant les circuits courts et permettre l'accessibilité immédiate aux matériaux et aux fabricants.

« Le monde traverse d'importants bouleversements dont le changement climatique. Des catastrophes naturelles réduisent les ressources et causent d'importants dégâts que sont, entre autres, des inondations, éboulements faisant des pertes en vie humaine », a présenté Bruno Koné pour planter le décor.

Invitant les acteurs de la construction et du bâtiment, entre autres, les architectes à changer de formule en optant une architecture résiliente et durable par l'utilisation de matériaux naturels qui répondent à l'architecture respectueuse de l'environnement. Pour ainsi répondre à la bonne qualité de vie et de bien-être des populations.

Joseph Amon, président du Cnoa, a indiqué que cette édition s'inscrit dans un processus visant à engager les architectes ivoiriens et ceux de l'espace ouest-africain dans un processus associant les industriels des états intervenant dans les secteurs du bâtiment principalement, et tous les autres secteurs de développement des pays africains.

« En adoptant l'architecture durable comme moyen de relever les problèmes environnementaux, de promouvoir la résilience climatique et de créer un avenir plus vert et plus durable, nous, architectes ivoiriens et ouest-africains reconnaissons le besoin urgent de relever les défis environnementaux et de promouvoir le développement durable tel qu'édicté par les Nations unies », a-t-il soutenu.

Les architectes doivent s'approprier les 17 Odd

A cet effet, il s'agit, selon lui, pour les architectes de s'approprier les 17 Odd que sont, entre autres, pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être, eau propre et assainissement, afin d'élaborer une approche dans la conception de projets qui donnent la priorité à l'intégration de considérations environnementales, sociales et économiques, et de créer des bâtiments et des espaces qui minimisent leur impact négatif sur la planète.

Pour ce faire, il a souligné qu'il faut absolument faire sien le processus de planification architecturale et de la construction de nouvelles approches qui prendront en compte l'efficacité énergétique des matériaux, la conservation de l'eau, la réduction des déchets, le recyclage sous toutes ses formes... Les architectes, dit-il, pour y arriver, doivent pouvoir s'appuyer sur des industries locales, proches et dynamiques, fortes et résilientes.

Ces industries nationales et sous-régionales, il y en a. Ensemble, ils vont intégrer des stratégies intelligentes telles que l'optimisation de l'éclairage naturel, la ventilation naturelle et de l'ombrage pour minimiser le besoin d'éclairage artificiel et de climatisation. Sans oublier l'usage de systèmes et technologies économes en énergie, la recherche et l'usage des moyens d'économiser l'eau, l'installation de systèmes de récupération des eaux de pluie et le recyclage des eaux usées, et l'utilisation judicieuse de matériaux locaux.

Selon Ismaël Boga-N'guessan, commissaire général du Salon Archibat 2023, pour cette 9e édition, au thème évocateur, qui se déroulera du 12 au 16 décembre, ce sont plus de 150 entreprises qui y participent et exposent. 30 000 visiteurs sont attendus.