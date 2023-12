Cote d'Ivoire: Bingerville - Tout savoir sur le Tribunal de 1re instance et le Centre d'observation pour mineurs

Le Tribunal de première instance (Tpi) et le Centre d'observation pour mineurs de Bingerville ont été inaugurés, le mercredi 13 décembre 2023. Ces deux bâtisses financées grâce à l'appui de la France à travers le Contrat de désendettement et de développement (C2D), ont respectivement couté 6, 366 milliards de FCfa et 1,544 milliard de FCfa.

Construit sur une superficie de 4 hectares, le Tribunal de première instance est un bâtiment de type R+2 avec deux salles d'audience de 200 places, une salle de 100 places et une autre de 50 places. Puis de 4 salles de délibérés et 4 autres box d'entretien avocat-clients. Sans compter les différents bureaux du président du Tribunal et des autres magistrats avec une capacité en effectif de 165 personnes dont 65 magistrats.

En ce qui concerne le Centre d'observation des mineurs, il est bâti sur une superficie de 2,42 hectares avec une prise en compte de 70 pensionnaires. Le bâtiment construit en rez-de-chaussée comprend un bâtiment administration, un bâtiment culte-bibliothèque, un hébergement séparé fille et garçon, une cantine, des terrains de sports, une zone aux activités agricoles, etc.

Selon le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, les mineurs ont déjà été transférés dans le Centre d'observation.

Pour l'ouverture des premiers procès, il a expliqué qu'il va falloir d'abord déterminer la compétence territoriale du Tribunal de première instance de Bingerville. Par la suite procédé à l'affectation des magistrats qui vont faire fonctionner l'édifice. « Je peux vous assurer que dès le mois de janvier les choses seront faites », a-t-il assuré.