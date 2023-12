Sénégal: Amiens SC - Omar Daf adresse un message fort à ses joueurs !

L'entraîneur des Picards, Omar Daf, a livré quelques indiscrétions sur ses demandes faites à ses dirigeants pour le prochain mercato hivernal. Amiens SC se déplacera sur la pelouse de Rodez ce samedi.

Amiens connaît une saison en dents de scie. Onzième de Ligue 2, le jeu amiénois inquiète. Inéfficace devants les cages, (14 buts inscrits, troisième pire attaque de Ligue 2), l'Amiens SC doit rapidement régler ce problème sous peine de basculer définitivement dans la deuxième partie du classement. Omar Daf a évoqué le sujet en conférence de presse jeudi, 48 heures avant le déplacement sur la pelouse de Rodez.

« C'est le point noir depuis la reprise du championnat. Défensivement, on est assez solide, on a la cinquième ou sixième défense du championnat. Offensivement, on a encore des choses à améliorer. On l'a encore vu en coupe de France, où on domine notre adversaire, on se procure les situations, les occasions, mais on n'arrive pas à plier le match pour se mettre à l'abri. C'est un point dont tout le monde est conscient. On travaille là-dessus et j'espère que le mercato nous permettra de nous réajuster pour être plus compétitifs », s'est exprimé le technicien sénégalais dans des propos rapportés par nos confrères du 11 HDF.