Ile Maurice: Découvrez les six humoristes !

Inbox annonce une somptueuse brochette de six humoristes de la saison 12 du Jamel Comedy Club que les mauriciens découvriront sur scène, le samedi 27 janvier 2024 au Trianon Convention Centre.

Farid Chamekh, Nash, Doully, Rey Mendes, Ayoub et PV, que du talent! Ce sont ces pépites de l'humour qui vont jouer pour la première fois sur scène au cours de la grande soirée de gala du Jamel Comedy Club à Maurice.

«C'est extraordinaire d'avoir un lineup d'artistes aussi talentueux, sélectionnés par Jamel Debbouze lui-même, se réjouit Raviraj Sinha Beechook, directeur d'Inbox. C'est cette même troupe qui vient tout juste de jouer devant 4 000 personnes dans la mythique salle de l'Olympia à Paris.»

Farid Chamekh sera le maître de cérémonie de cette exceptionnelle soirée où la Troupe du Jamel Comedy Club fêtera, pendant 90 minutes de gala, le rire et la comédie en mélangeant stand-up, vidéos, sketchs et happenings. Attention aux premiers rangs !

Créé par Jamel Debbouze en 2006, le Jamel Comedy Club s'est imposé sur l'échiquier humoristique français. Émission de télé au départ, c'est devenu la troupe du Jamel Comedy Club après l'inauguration en 2008 du théâtre de Jamel Debbouze à Paris.

Les billets sont disponibles à partir de Rs750 chez Otayo et sur moticket.mu. Hotline : 5255 5828.

Farid Chamekh

C'est l'histoire d'un mec qui n'était pas destiné à faire ce qu'il fait aujourd'hui et qui ne se trouve jamais au bon endroit... C'est peut-être parce qu'il est originaire d'une province qu'on ne trouve même pas sur la carte météo... ? De sa campagne natale, il n'aurait jamais dû se retrouver à Sao Paulo pour apprendre la capoeira ni obtenir un poste dans la fonction publique et encore moins jouer des sketchs dans un hôpital psychiatrique.... Alors quand Jamel le sollicite pour la première partie de sa tournée et qu'il se retrouve devant François hollande, Jean Paul Belmondo ou Monica Bellucci, il regarde son parcours avec un certain étonnement... À l'approche de la quarantaine, il est peut-être temps d'essayer d'exploiter ses névroses et de mettre en avant son regard aiguisé sur la société et ses failles.

Doully

Doully est un humoriste et actrice française. Elle quitte ses parents à l'âge de quatorze ans, et elle commence a exercé plusieurs petits boulots, comme gogo danseuse, dame pipi. Elle se lance dans l'humour grâce à Yacine Belhousse. Mais s'exile en Espagne durant dix ans. Lorsqu'elle revient en France, elle monte sur scène pour son spectacle L'Addiction c'est moi. Elle est la grande gagnante du Prix du jury du tremplin jeunes du festival Humour & Vin de Bourges de 2017.En 2018, elle remporte le trophée Violet d'or du Dinard Comedy Festival, puis présente des chroniques sur Europe 1 au côté de Willy Rovelli. En 2019, elle revient avec un second spectacle Please Stand-up, après être passé par la télévision, notamment chez Groland. En 2021, elle est à l'affiche de la série de Blanche Gardin La meilleure Version de moi-même. En 2022, elle tourne dans le film En même temps de Benoît Delépine et Gustave Kervern.

Rey Mendes

Rey Mendes use de son charme et de son capital sympathie pour faire rire son public. Il aborde l'éducation, les préjugés, la vie de couple et se démarque par son humour «pince sans rire» en incluant les spectateurs pour appuyer ses propos (ou pas !).

Nash

Née en région parisienne, Nash, petite dernière d'une famille de trois enfants où la vanne « était le moyen de communication le plus efficace », ne se souvient pas pour autant avoir eu envie de devenir humoriste étant petite... oh bien sûr, elle aimait regarder Gad Elmaleh et Florence Foresti quand ils passaient à la télé, mais le déclic n'est arrivé que beaucoup plus tard. Début d'année 2018 : Nash, est experte-comptable (oui, oui !) Et vient de se faire larguer par son petit ami. Ayant désespérément besoin de rire, elle décide sur un coup de tête de pousser les portes du café oscar. Là, c'est une révélation : « je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai demandé s'ils avaient des dates pour moi. Trois mois après ils m'ont appelée pour remplacer quelqu'un... je n'avais presque rien écrit. J'ai gratté quelques lignes dans la nuit, j'y suis allée, et ça a marché. De là, est née une addiction à la scène. »

Ayoub

Le saut en hauteur mène à tout : la preuve avec Ayoub Marceau, ancien athlète de haut niveau qui a fait le grand saut! En passant du sport au stand-up. Il raconte sa vie avec un style à la fois unique et drôle. Sa patte : l'absurde. L'ennemi à abattre : le préjugé.

PV

PV est le point de rencontre entre stand-up, personnages et improvisation. Au travers de ses histoires du quotidien, il vous emmènera dans son imaginaire aussi drôle que touchant ! Si vous aimez la raclette, le saucisson, les choco bon vous n'en trouverez pas dans le spectacle, mais PV ne sera pas contre venir à votre table à la fin du spectacle.