Ile Maurice: Un centre pour plus de facilités aux coopératives

Le cinquième Cooperative Business Centre (CBC) a été inauguré à Saint-Pierre mercredi. Le bâtiment se décline en deux parties: le premier étage est réservé au CBC et le rez-de-chaussée sera un espace commercial réservé aux sociétés coopératives pour vendre leurs produits, tels que plantes, légumes, artisanat, textile et produits alimentaires transformés, entre autres.

Les CBC ont été mis en place comme des guichets uniques afin d'améliorer les services et l'accessibilité des sociétés coopératives au marché et de donner plus de visibilité à leurs produits et services. «Aujourd'hui, avec la connectivité, nous pouvons centraliser les services par zone pour insuffler un nouveau dynamisme au mouvement coopératif avec des départements performants afin d'assurer un accompagnement efficace. Il faut toujours innover et s'adapter aux nouvelles exigences socio-économiques. Les coopératives sont appelées à se moderniser, surtout avec les facilités technologiques disponibles», a indiqué le ministre Sunil Bholah.

Par ailleurs, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avant d'évoquer la contribution des coopératives au développement socioéconomique, a abordé l'importance qu'il faudrait leur donner pour leur permettre de prospérer. «Je ne dis pas que nous pouvons faire l'idéal et donner satisfaction à 100 % mais il est bon de comparer.» Il a ajouté qu'«avant 2014, il n'y avait aucune vision, le secteur était essoufflé, (...) sans stratégie.

C'est un secteur difficile à faire fructifier du jour au lendemain. C'est une raison de plus pour donner plus d'attention à ce secteur.» D'autres CBC existent à Rivière-du-Rempart, Henrietta, Rose-Belle et Port-Louis. L'année se termine avec 100 nouvelles sociétés coopératives enregistrées et il existe un total de 1 150, qui regroupent 85 000 coopérateurs de différents secteurs.