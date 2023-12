Ile Maurice: L'éternelle frustration perdure

Après les sergents promus jeudi dernier, c'était au tour des chefs inspecteurs de recevoir leur lettre de promotion mercredi. Parmi les promus, nous retrouvons le patron de la Special Striking Team, Ashik Jagai, qui accède au rang de surintendant de police (SP). Les SP Dunraz Gangadin, affecté au Headquarters des Casernes centrales, Krishna Kumar Rajaram, du Central Crime Investigation Department, Danesh Juwaheer, en charge de la Very Important Person Security Unit (VIPSU), Manoj Lachun, anciennement affecté au Passport and Immigration Office et la VIPSU, et Lilram Deal, chef de la Counter Terrorism Unit, montent en grade et accèdent au rang d'assistant commissaire de police.

Le patron de la cellule d'intelligence de la Special Supporting Unit, le chef inspecteur Rajcoomar Seewoo, a été promu assistant surintendant de police (ASP). Parmi les femmes promues, la Woman Superintendent of Police Sharda Boodhoo devient assistante commissaire de police, la Woman Assistant Superintendent of Police Ameeta Ramdour a été promue au rang de SP, et l'inspectrice Zeenat Islam accède au rang de chef inspectrice.

Plusieurs de ces promotions font jaser, particulièrement la montée en flèche de l'ASP Deven Chokupermal affecté à la VIPSU. L'ASP, qui fait partie de la garde rapprochée du Premier ministre, a connu une fulgurante ascension à partir de janvier 2015, avec deux promotions en deux ans. Sergent, à l'époque, il a accédé au rang d'inspecteur en janvier 2015, puis à celui de chef inspecteur en août 2015. Il a été sur la liste d'une nouvelle promotion au rang d'ASP en 2022 et cette année, il a été promu SP. Le chef inspecteur Ricardo Hurrhungee de la VIPSU, affecté dans l'équipe du chef du gouvernement, a aussi été promu ASP.

Faisant auparavant partie de la garde rapprochée de feu sir Anerood Jugnauth, il a aussi été le seul Mauricien à avoir assuré la sécurité du pape François en visite chez nous en 2019. Il a voyagé aux côtés du souverain pontife lors de ses déplacements dans l'île, tantôt à bord de la Renault Megane, tantôt sur les marches de la papamobile.

Comme après chaque vague de promotions, la frustration perdure. «Éna batch dépi 2012 ankor pé atann pou gagn promosion. Kot méritokrasi? Zot vinn dir ou éna zot rannma pli méyer. Bé get bann batch 2012. Komié ka dan zot Performance Management System bon zot péna okenn rémark négatif mé zot ankor pé atann mem», soulignent des policiers déçus.

À noter qu'il y a deux types de promotion dans la force policière : l'un par le biais d'un examen, et l'autre, automatique, pour les rangs de chef inspecteurs et au-delà de ce grade, et pour les specialised units comme la VIPSU, la Special Mobile Force et la National Coast Guard, entre autres.