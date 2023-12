Congo-Kinshasa: Report des élections - La CENI dit non à l'intoxication !

Depuis que la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante) avait sollicité auprès du gouvernement, dans une lettre adressée au Chef de l'Etat en date du 05 décembre 2023, un appui logistique estimé à 4 Antonov et 10 hélicoptères en vue du déploiement des kits électoraux dans les sites à accès difficile, les rumeurs relatives au report des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales, ne font qu'enfler.

Elles ont pris davantage de consistance le mardi 12 décembre, à la suite de la demande d'un appui logistique de la Monusco en faveur de la Ceni, introduite au Conseil de Sécurité par le Représentant de la RDC auprès des Nations Unies, à New York. Le quotidien belge Le Soir, par la plume de Colette Braeckman, a même soutenu, dans sa livraison d'hier, que la Cour Constitutionnelle allait siéger ce vendredi pour se prononcer sur le report ou non des élections, sans pour autant préciser si cette haute juridiction était compétente en la matière, si elle s'est autosaisie ou si elle a été saisie par le Président de la République, le Parlement, le Sénat ou la Ceni. Car, selon le législateur congolais, la centrale électorale est seule compétente pour décréter le report d'une élection.

Les élections maintenues au 20 décembre 2023 Deux officiels de la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante), son président Denis Kadima, et son Rapporteur adjoint Paul Muhindo, sont monté au créneau, mercredi et jeudi, pour tordre le cou aux rumeurs et confirmer la tenue des élections générales le mercredi 20 décembre 2023, tel que fixé dans le calendrier électoral. A ce sujet, Denis Kadima a commencé par donner des assurances, mercredi dernier, à la délégation de la SADC (Communauté de Développement de l'Afrique Australe) venue s'enquérir des préparatifs des élections, quant au respect strict du délai butoir du 20 décembre.

A l'en croire, le déploiement des kits électoraux est effectué à environ 95 % sur l'ensemble du territoire national et qu'il ne resterait que quelques détails d'ordre logistique à régler. Le numéro un de la Ceni a renouvelé les mêmes assurances aux hauts magistrats du Conseil d'Etat, lors du cadre de concertation qui les a réunis avec la centrale électorale, hier jeudi 14 décembre. De son côté, le Rapporteur adjoint de la Ceni, Paul Muhindo, qui a ouvert hier jeudi la dernière « Cascade de formation » destinée à des milliers d'agents de son institution a également démenti les rumeurs relatives au report des élections.

Il a fait état également du positionnement des matériels électoraux dans la quasi-totalité des antennes de la centrale électorale. D'où son appel aux candidats et aux électeurs d'éviter toute spéculation. Répondant à une question en rapport avec les cartes d'électeurs, il a fait savoir que même les détenteurs des cartes défectueuses seraient autorisés à voter, à la seule condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales, après les vérifications d'usage.

Bref, Denis Kadima et Paul Muhindo ont donné rendez-vous aux candidats et aux électeurs ce mercredi 20 décembre au niveau des bureaux de vote. On peut donc noter que, jusqu'à preuve du contraire, la Ceni attend à la date sus indiquée les prétendants à la présidence de la République, à la députation nationale, à la députation provinciale et aux conseils municipaux ainsi que leurs « bases ».