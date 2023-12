Congo-Brazzaville: Congo / Banque mondiale - Un appui envisagé pour les infrastructures scolaires

« Le Congo est un pays essentiellement urbanisé. Dans nos échanges, le ministre a souligné la nécessité de construire un peu plus d'écoles à Brazzaville et à Pointe-Noire, villes dans lesquelles le ratio entre le nombre d'élèves et les salles de classe est élevé », a fait savoir la représentante de la Banque mondiale, Louise Pierrette Mvono, à l'issue de sa toute première rencontre avec le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

Les deux personnalités ont, en effet, évoqué un nouveau projet dans le secteur de l'éducation après que les autres, dont le Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased), ont pris fin. Ce programme, selon Louise Pierrette Mvono, va aider à rééquilibrer ces ratios, mais aussi à apporter un appui particulier sur des questions d'apprentissage de la lecture, des mathématiques de base et des calculs. « Il y a de plus en plus de jeunes qui vont à l'école, malheureusement les résultats en terme d'apprentissage ne se font pas voir », a-t-elle constaté.

En rappel, dans le secteur de l'éducation, le projet financé par la Banque mondiale qui a pris fin en juin dernier est le Praased. Puiseurs actions ont été réalisées dans le cadre de ce projet. Pendant la pandémie de covid-19, par exemple, il avait contribué à la mise en place de "l'Ecole à domicile" ayant permis d'assurer la continuité pédagogique lors du confinement et d'éviter une année blanche.