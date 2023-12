Angola: La RNT compte interconnecter le pays d'ici 2027

Lobito — Le principal défi de la compagnie électrique Réseau National de Transporte (RNT) est d'interconnecter les dix-huit provinces du pays d'ici 2027, a déclaré vendredi, dans cette ville, le président de son conseil d'administration, Rui Gourgel.

S'adressant à la presse, en marge de la cérémonie d'inauguration du siège régional de la RNT à Lobito, le PCA a précisé qu'à l'heure actuelle, dix provinces bénéficient déjà de l'électricité, sans compter celles du sud (Huíla, Namibe, Cunene et Cuando). Cubango), à l'est (Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico) et au nord, Cabinda.

"En connectant le pays, nous réduirons les coûts de nos opérations avec la consommation de diesel", a-t-il souligné.

Concernant le vandalisme de ses équipements, notamment les tours et les lignes de transport, il a déclaré que, selon les calculs effectués, les pertes dépassent cinq millions de dollars.

"En ce moment, l'entreprise n'a plus rien à faire. Nous appelons les autorités des Forces armées, de la Police nationale et de la Police judiciaire à agir pour mettre fin à ces actes et, à ma connaissance, elles ont déjà commencé travailler", a révélé le PCA.

Indépendamment du fait que cela se produise dans tout le pays, Rui Gourgel a souligné que la région de Luanda, qui comprend également Cuanza Norte et Bengo, est l'endroit où l'incidence du sabotage est la plus élevée.

La ville de Lobito, dans la province de Benguela, a été choisie, selon le PCA, pour abriter le bâtiment du siège de la Direction régionale de l'exploration (DERC) de la RNT.