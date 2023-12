Maroc: Fortes rafales de vent - Les usagers des routes appelés à reporter leurs déplacements (ministère de l'Équipement)

Rabat — Le ministère de l'Équipement et de l'Eau a appelé tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance, en prévision de fortes rafales de vent avec chasse-poussières, attendues à partir de la nuitée de vendredi jusqu'au dimanche dans certaines provinces du Royaume, les invitant à reporter leurs déplacements jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques.

Dans un communiqué, le ministère appelle "tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la réduction de la visibilité, voire son absence et à reporter leurs déplacements jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques", suite au bulletin d'alerte émis par la Direction générale de la météorologie, prévoyant de fortes rafales de vents avec chasse-poussières dans plusieurs régions du Royaume à partir de la nuitée du vendredi 15 décembre jusqu'au dimanche 17 décembre.

Il s'agit des préfectures et provines de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Tetouan, Mdiq-Fnideq, Sidi Ifni, Tan Tan, Guelmim, Assa-Zag et Es-semara, rappelle la même source.

Pour plus d'informations, le ministère invite les usagers des routes à contacter les numéros téléphoniques du Centre de permanence de la Direction générale des routes (05.37.71.17.17) et du centre d'appel des Autoroutes du Maroc (5050).