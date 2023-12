Maroc: 'L'eau dans la ville de demain' au coeur d'une conférence à Rabat

Rabat — "L'eau dans la ville de demain" a été au menu d'une conférence scientifique, organisée jeudi à Rabat par l'Association Ribat Al-Fath dans le cadre de la 5è édition du "Florilège culturel".

Cette conférence a été l'occasion de souligner l'importance de rationaliser l'utilisation de l'eau dans un contexte marqué par la sécheresse dont pâtissent notamment les nappes phréatiques et les ressources en eau, et ce en raison de la baisse des précipitations.

À cette occasion, les intervenants ont évoqué les différentes solutions durables à nombre de défis et de problématiques, particulièrement le réchauffement climatique, la pénurie et la surexploitation des ressources hydriques superficielles et souterraines, citant notamment les moyens innovants d'irrigation et l'agriculture résiliente.

Les spécialistes ont mis l'accent sur la nécessité d'accompagner les politiques publiques nationales visant à réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) et à rationaliser la gestion de l'eau, une matière vitale pour tous les secteurs et qui étroitement liée avec l'énergie et la sécurité alimentaire.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition du festival "Florilège culturel" est marquée par des conférences et des tables rondes, tenues en présence d'intellectuels, d'experts et de spécialistes afin d'explorer les synergies entre les valeurs morales traditionnelles et les avancées technologiques.

Organisée par l'Association Ribat Al-Fath pour le développement durable en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication -département de la Culture-, cette manifestation culturelle aborde des sujets cruciaux tels que la promotion du bien-être des citoyens, les comportements éthiques, les politiques de protection de l'environnement, les programmes de lutte contre la pauvreté et les initiatives innovantes de la participation citoyenne. L'objectif étant de souligner l'importance de ces valeurs dans la construction d'une cité idéale, même à l'ère de la ville intelligente.

Les organisateurs ambitionnent, à travers cet événement qui se poursuit jusqu'au 25 décembre, de contribuer aux débats sur la création d'une ville du futur qui combine les concepts de la cité idéale et de la ville intelligente.