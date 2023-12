Maroc: La Fédération Royale Marocaine de Football tient son Assemblée générale ordinaire

Salé — La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a tenu, jeudi au complexe Mohammed VI de football à Salé, son Assemblée générale ordinaire (AGO).

Avant le début des travaux de cette AGO, une minute de silence a été observée pour le repos de l'âme des victimes du séisme d'Al Haouz de septembre dernier et des figures sportives marocaines qui sont décédées récemment.

Dans une allocution de circonstance, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a tenu à adresser ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer le sport et les sportifs marocains, relevant qu'à la faveur de la vision royale perspicace, ce Complexe a pu voir le jour et n'a rien à envier désormais aux meilleurs centres au monde.

Selon M. Lekjaa, les réalisations du football national constituent une source de fierté pour le sport national, notant que ces exploits ne sont que le point de départ pour d'autres prouesses et de nouveaux sacres dans l'avenir.

"L'organisation de la Coupe du monde en 2030 au Maroc, conjointement avec l'Espagne et le Portugal, est à la fois un honneur et une responsabilité", a-t-il précisé, notant que la tenue au Maroc de cette grand-messe du football planétaire s'inscrit en droite ligne du projet royal visant le développement du football national.

Avant cela, a-t-il poursuivi, le Maroc organisera également de grands évènements, à l'image de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, soulignant que le Royaume aspire à organiser la meilleure édition dans l'histoire de la CAN.

D'après le président de la FRMF, "il est temps de passer à la vitesse supérieure afin de mieux commercialiser le football marocain", capitalisant notamment, a-t-il fait observer, sur l'exploit historique des Lions de l'Atlas au Mondial Qatar-2022.

"Notre ambition est de voir une équipe nationale remporter une coupe du monde dans l'une des disciplines que nous gérons", a-t-il lancé.

Sur un autre registre, M. Lekjaa a annoncé que la FRMF s'attèle à l'implémentation d'un chantier de formation d'envergure, à même d'assurer la professionnalisation de la formation au profit des différentes catégories au sein des clubs nationaux, expliquant que ce chantier sera géré d'une manière moderne afin de donner l'opportunité à de nouvelles générations de s'épanouir dans un cadre professionnel.

A cette occasion, le rapport moral, présenté sous forme de vidéo, a passé en revue les différents exploits du football marocain à l'image de la qualification de l'équipe nationale A en demi-finale du Mondial-2022, du sacre de la sélection marocaine U23 en coupe d'Afrique de la catégorie et sa qualification aux Jeux olympiques de 2024, en plus de la qualification de l'équipe nationale U17 en quart de finale du Mondial (Indonésie-2023). Il s'agit également de la qualification de l'équipe nationale féminine aux huitièmes de finale du Mondial tenu en Australie et en Nouvelle Zélande et en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, outre la qualification de l'équipe nationale féminine U17 au Mondial en Inde.

A cela s'ajoute la double consécration de la sélection marocaine de futsal en Coupe arabe en 2022 et 2023, en plus de la médaille d'or glanée par l'équipe nationale de beach-soccer aux jeux africains de plage. Le rapport est revenu, entre autres, sur l'organisation au Maroc du Mondial des clubs en 2023 et la tenue au Maroc du comité exécutif de la Confédération africaine de football en juillet dernier.

Quant au rapport financier au titre des saisons 2021/22 et 2022/23, présenté par le directeur financier de la FRMF, Jelloul Ainouch, il s'est notamment attardé sur les charges des équipes nationales et de la Direction technique nationale. Ainsi, il ressort de ce rapport que les équipes nationales de jeunes sont régulièrement rassemblées en stage, au moins une semaine par mois en plus des dates FIFA, tout comme les équipes nationales de futsal, de football féminin et de beach-soccer.

Le document indique également que la fédération a mis en place des staffs techniques de qualité pour toutes les équipes nationales et a doté la direction technique nationale d'un staff de haut niveau.

Suite à quoi, les rapports moral, financier et du commissaire aux comptes ont été approuvés à l'unanimité.

À la fin des travaux de cette AGO, un message de fidélité et de loyalisme a été adressé à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

A noter que des AGO de la Ligue nationale de football diversifié, de la Ligue nationale de football amateur, de la Ligue nationale de football féminin, et de la Ligue nationale de football professionnel avaient été tenues plus tôt dans la journée.