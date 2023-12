Tunisie: 19e réunion des ministres de la Défense / Portugal - Rencontre des pays membres de l'Initiative 5+5 Défense

Le ministre de la Défense tunisien a salué, lors de son allocution, les efforts déployés par les autorités portugaises pour atteindre les objectifs au service de la sécurité et de la stabilité de la côte ouest de la Méditerranée dans les domaines de la formation, du contrôle maritime et aérien et des opérations de sauvetage.

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmiche, a renouvelé l'engagement de la Tunisie avec les pays des deux rives de la Méditerranée dans les domaines à intérêt commun.

Le ministre s'exprimait à l'occasion de sa participation, mercredi, à la 19e réunion des ministres de la Défense des pays membre de l'Initiative 5+5 Défense, à Lisbonne, sous la présidence du Portugal.

Objectifs, développer les activités opérationnelles communes des armées des pays membres. Il a aussi salué le travail effectué par le Centre euromaghrébin de recherches et d'études stratégiques et la contribution de l'équipe tunisienne dans l'encadrement d'un travail de recherche en 2023 sur les nouveaux défis de sécurité dans l'Ouest de la Méditerranée.

Imed Memmiche a remercié la partie italienne pour son engagement à assurer l'encadrement d'une recherche en 2024 sur les changements climatiques et leurs impacts sociaux, politiques et économiques sur la sécurité de l'espace 5+5.

La déclaration finale de la réunion comprend une série de recommandations dont principalement l'importance de poursuivre les efforts pour promouvoir la coopération multilatérale pour la sécurité de l'Ouest de la Méditerranée.