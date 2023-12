Tunisie: Transition agroécologique - Huit associations créent un nouveau réseau agroécologique

Ce réseau a pour objectifs d'intégrer l'agroécologie dans les politiques publiques et de réduire les intrants chimiques de synthèse de 50% d'ici à 2035.

Le réseau tunisien pour la transition agro-écologique regroupant 8 associations actives dans le domaine de l'agriculture durable et environnementale est né, ont annoncé hier, les membres fondateurs, lors d'une conférence tenue à l'Institut national d'agronomie de Tunisie (Inat).

Ce réseau a pour objectifs d'intégrer l'agroécologie dans les politiques publiques et de réduire les intrants chimiques de synthèse de 50% d'ici à 2035. Il compte parmi ses membres, l'Association tunisienne de permaculture (Atpe), l'Association pour la sauvegarde de l'oasis de chenini (Asoc), l'Association des enfants de la terre et l'Association tunisienne de l'agriculture environnementale (Atae).

Il vise, également, à intégrer l'agroécologie dans les programmes d'apprentissage et d'éducation, d'oeuvrer à améliorer la teneur en matière organique du sol et développer l'agro-foresterie dans le système céréalier, déclare Yosra Chaibi, présidente de l'Union nationale des opérateurs de la filière bio (Unobio), une autre association fondatrice du réseau. Le nouveau réseau auquel adhèrent également l'Association pour l'agriculture durable et les l'Association les Amis de Capte (Collectif d'acteurs pour la plantation et la transition environnementale) et la Coopérative agricole Lella Kmar El Baya, ambitionne de transformer la monoculture des oliviers en polyculture étagée. Il vise en outre, à contribuer à la restauration des écosystèmes pour améliorer la biodiversité.

Au programme du réseau, qui demeure ouvert à d'autres associations et organisations à but non lucratif y compris les groupements de développement agricole, les chercheurs et les entreprises privées, figurent notamment des ateliers de formation en ligne et l'élaboration d'un cahier des charges de l'agroécologie, a fait savoir Rim Mathlouthi, présidente de l'ATP.

L'annonce de la création du réseau tunisien pour la transition agro-écologique a été faite dans le cadre des travaux de la Journée de l'agroécologie, organisée par les 8 associations.