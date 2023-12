Afrique: 11 Décembre - Le message du chef de l'Etat reçu 5/5 à Accra

La communauté burkinabè résidant au Ghana a célébré la fête nationale le 11 décembre à l'ambassade sise à Asylum Down à Accra. Une sobre commémoration marquée notamment par la diffusion du discours du chef de l'Etat et par les décorations de l'attaché de défense de l'ambassade, le colonel major Seydou Ouédraogo et de l'homme d'affaires Dassa Zina dont les multiples actions au profit de l'ambassade et de ses compatriotes ont ainsi été reconnues.

Officiellement la communauté burkinabè vivant dans l'ancienne Gold Coast est forte de 15 000 âmes, selon l'ambassadeur, le colonel major David Kabré, qui a également compétence sur le Togo et le Bénin. Officiellement seulement, car d'après celui qui a pris fonction en juillet dernier, on estime en réalité à environ 3 millions, le nombre de nos compatriotes au pays de Kwame N'Krumah. Certains y sont installés depuis plusieurs générations et n'ont de Burkinabè que leur fort attachement au pays de leurs ancêtres.

On y compte également, entre autres, de nombreux étudiants venus parfois pour se plonger dans un bain linguistique, des hommes d'affaires, des transitaires et des fonctionnaires internationaux.

Mais pendant longtemps, l'union sacrée n'était pas la chose la mieux partagée au sein de cette communauté. Il n'existait en effet aucune structure pour fédérer la multitude d'associations de Burkinabè du Ghana. Un vide en passe d'être corrigé. C'est ce à quoi s'emploie le nouveau plénipotentiaire.

%

La fête de l'indépendance a d'ailleurs été l'occasion de présenter aux Burkinabè d'Accra la coordination provisoire des associations qui est en attente de formalisation.

Ce matin du 11 décembre, en habits traditionnels pour la plupart, ils étaient nombreux à avoir investi la représentation diplomatique où fièrement a été monté le drapeau national. Parmi eux des leaders coutumiers et religieux ; les représentants, du Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), de la SONABHY et de la Chambre de commerce. On notait par ailleurs la présence très remarquée de l'ancien chef du département de l'Energie, Bachir Ismaël Ouédraogo, installé désormais à Accra où il fait valoir ses compétences auprès de l'institut Tony-Blair.

Pour mettre tout le monde dans le bain, le discours prononcé la veille par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a été diffusé dans les enceintes sonores. Résumant les propos du président du Faso, l'ambassadeur a appelé au grand rassemblement en ces moments charnières. « Nous devons nous mobiliser pour apporter davantage notre soutien au Burkina », a-t-il déclaré.

S'adressant particulièrement à ses compatriotes du Ghana, le colonel major David Kabré a dit compter sur leur engagement comme du reste ils l'ont toujours manifesté. « Nous devons être mieux organisés pour être plus efficaces dans nos actions à l'endroit du pays et pouvoir soutenir le Burkina dans l'esprit de ce que le chef de l'Etat veut, à savoir mobiliser plus de ressources pour combattre le terrorisme et soutenir les populations sur le plan humanitaire », a appelé le successeur du général Pingrenoma Zagré.

Un message partagé par Bachir Ismaël Ouédraogo pour qui, il était important de venir célébrer ce 11-Décembre avec les autres Burkinabè du Ghana. « Même si nous sommes hors des frontières, nous sommes de coeur avec le pays. Nous savons ce qui se passe. Ce qui doit animer tous les Burkinabè qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est la solidarité. Nous devons nous donner la main pour que le pays puisse retrouver sa stabilité et accompagner les autorités pour qu'elles puissent réussir leur mission. Pour avoir été à un niveau de gestion, je sais que la tâche est très difficile. Nous nous devons de les accompagner et de les aider », a déclaré l'ancien ministre de l'Energie.

En reconnaissance de leur engagement justement pour la patrie deux Burkinabè ont été distingués par l'ambassadeur au nom du chef de l'Etat : l'attaché de défense de l'ambassade, le colonel major Seydou Ouédraogo, fait officier de l'Ordre de l'Etalon et l'homme d'affaires, Dassa Zina, élevé au rang de chevalier de l'Ordre de l'Etalon. Ce dernier, qui dirige la plus importante entreprise d'impression numérique au Ghana, a à son actif plusieurs réalisations en faveur de l'ambassade et de la communauté burkinabè. « Il se tient toujours à nos côtés pour tous nos besoins », a précisé le colonel major David Kabré qui a longuement égrené les oeuvres du patron de Lema Press.