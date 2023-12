Afrique de l'Ouest: BRVM - Les trois indices phares de la Bourse en zone rouge en fin de semaine.

La fin de semaine a été baissière pour les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec toutefois des replis variables.

Ainsi, au terme de la séance de cotation de ce vendredi 15 décembre 2023, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré la plus forte baisse avec 1,19% à 97,96 points contre 99,14 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), s'est replié de 0,29% à 105,64 points contre 105,95 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Composite a cédé 0,25% à 209,85 points contre 210,38 points la veille.

Concernant les autres activités du marché, on note une situation contrastée avec une capitalisation du marché obligataire qui enregistre une hausse de 5,466 milliards à 10 316,982 milliards de FCFA contre 10 311,516 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des actions s'est, en revanche, repliée de 19,67 milliards, s'établissant à 7807, 132 milliards contre 7826,802 milliards de FCFA le jeudi 14 décembre 2023.

La valeur totale des transactions est aussi en baisse, passant de 335,378 millions de FCFA la veille à 317,978 millions de FCFA ce vendredi 15 décembre 2023.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGC Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 3 445 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 1 810 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,04% à 2 890 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,82% à 705 FCFA) et Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,71% à 795 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 6 980 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,90% à 540 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 1 200 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 3,51% à 2 200 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 1,36% à 10 500 FCFA).