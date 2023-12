Sénégal: France - Sidy Sarr condamné pour avoir recouru à la prostitution de deux mineures

Sidy Sarr, ancien footballeur de Nîmes Olympique, a été condamné ce 14 décembre pour avoir eu recours à la prostitution de deux mineures le 15 octobre 2021 à Nîmes. Il écope de six mois d'emprisonnement avec sursis et devra régler une amende de 30 000 €. Il a disputé 48 matchs entre 2019 et 2022, dont 18 en Ligue 1 avec Nîmes. Il avait quitté le Gard en 2022 pour rejoindre le club portugais de Chaves.

Sidy Sarr, ancien footballeur de Nîmes Olympique, qui n'était pas présent à l'audience, a été jugé devant le tribunal correctionnel, ce jeudi 14 décembre. Il a été condamné pour recours à la prostitution de mineures. Deux jeunes filles avaient volé sa voiture.

Le représentant du parquet de Nîmes avait requis l'amende maximum prévue par la loi (75 000 €). Depuis cette affaire, il serait parti jouer au Portugal mais n'a plus donné de nouvelles à son avocate qui n'a donc pas plaidé.

Cette affaire avait éclaté lorsque le footballeur avait porté plainte pour le vol de son Audi Q3. Trois jeunes filles dont deux mineures âgées de 16 ans et 17 ans étaient partis à bord de la voiture de Sidy Sarr et avaient tenté de la revendre dans le quartier de Pissevin. Elles avaient été placées en garde à vue au commissariat de police.

Les deux mineures avaient expliqué avoir eu des relations sexuelles avec le footballeur et avoir été rémunérées. L'une d'entre elles avait affirmé avoir refusé dans un premier temps cette relation sexuelle et désigné la troisième fille comme étant la manageuse. Lors de sa garde à vue et dans ses deux premières auditions, le footballeur avait déclaré qu'il savait que les deux gamines étaient des mineures. Il était revenu ensuite sur ses déclarations.