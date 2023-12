Bénin: Lorient - Aiyegun Tosin dénonce une insulte raciste contre lui et sa fille de 4 ans

L'attaquant du FC Lorient, Aiyegun Tosin, a dénoncé dans les colonnes de Ouest-France les messages racistes qu'il a reçus sur les réseaux sociaux, dans la foulée de la défaite des Merlus face à l'Olympique de Marseille le 10 décembre (2-4).

L'international béninois en a partagé un particulièrement choquant sur Instagram jeudi, à la fois raciste et homophobe. « Sale noir de merde, va violer ta fille gros pd », a- til reçu d'un utilisateur en message privé.

« Je n'ai jamais été victime d'insultes racistes sur le terrain, uniquement par messages. Et ce n'est pas la première fois que j'en reçois, j'en ai plus d'une fois par semaine », a expliqué Tosin, 25 ans, auprès de Ouest-France jeudi. Le joueur dit avoir déjà reçu beaucoup de messages similaires lorsqu'il jouait en Suisse. « Aujourd'hui, j'en souris, même si ça fait mal de recevoir ce genre de messages. Les gens disent ce qu'ils veulent, mais cela ne m'affecte pas, car je suis fier d'être Noir. Pour moi, on est tous pareils », a poursuivi Tosin.

Le Lorientais a tenu à évoquer le sujet après que sa fille, âgée de 4 ans, a également été ciblée. « Cela m'a beaucoup touché parce que ma fille, je l'aime trop. Il faut sensibiliser parce que parler d'une petite comme ça, qui ne sait rien... Je ne sais pas.. Elle a quatre ans », s'est exaspéré le Béninois qui prône « l'ignorance » face au racisme.

Le FC Lorient a réagi par un communiqué jeudi. « Le club tient à apporter son soutien à Aiyegun et dénonce avec fermeté toutes les insultes racistes et tous les discours haineux », ont déclaré les Merlus. Recruté au FC Zürich l'été dernier, Tosin compte 2 buts en 7 matches avec Lorient. Le club du Morbihan est 16e de Ligue 1 et virtuellement barragiste pour le maintien, rappelle Le Figaro.

