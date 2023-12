Ile Maurice: Stelio Pierre Louis et Zainab Soyfoo remportent les coups de coeur

Magique, poétique, enrichissant... Tels sont les adjectifs retenus après le spectacle Koktel Fonnker édition 7 tenu le samedi 9 décembre au théâtre des Sables, à l'Étang-Salé, La Réunion. Après une sixième édition à succès en 2022 dans la mythique salle du Caudan Arts Centre, à Port-Louis, en hommage au poète Dev Virahsawmy, parti récemment, cette année encore, Zakaria Mall, le directeur de l'agence Komkifo et organisateur du Koktel Fonnker, a tenu à rendre hommage au poète mauricien alors qu'initialement la soirée était dédiée au poète réunionnais Dédé Lansor.

Une nuit poétique qui a vu la participation de slameurs, fonkezer, venus de Maurice, Rodrigues, Mayotte et La Réunion. Une soirée qui s'est soldée par deux trophées coup de cœur remis à Stelio Pierre Louis de Rodrigues pour son texte Aveg et Zainab Soyfoo de Maurice qui, comme à l'accoutumée, a conquis le public avec son style bien décalé du conte d'antan.

Plusieurs artistes étaient au programme, notamment les frères Stelio et Julio Pierre-Louis, le Penseur Ébène, et Lionel Lajoie de Maurice, Solilokèr, Olivier Cadet et Maël comme poètes réunionnais, et pour les femmes, Zainab Soyfoo et Kelly Ang-Tine Hone de Maurice, et Aska, Tigrindsel, Nelly Fontaine, Clémence Faveur, Lolita Monga et Mélanie Bourire, de La Réunion. Les poètes mahorais, notamment Téo, étaient aussi de la partie. La soirée a été animée par le poète Michel Ducasse de Vilaz Métiss et Karol Sidien.

%

Le public a eu droit à des textes engagés, valorisant la culture et la langue créoles, en passant par le texte en hommage à sa mère de Julio Pierre Louis, ou encore un texte joliment conté par Zainab Soyfoo alors que Solilokèr a séduit par son style. Zainab Soyfoo, pour sa première sur la scène réunionnaise, est repartie avec le coup de coeur féminin. Une distinction, dit-elle, à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle se dit choquée et a mis du temps avant d'accepter cela, s'étant rendue à La Réunion pour le partage avec les autres poètes et l'apprentissage. «Ça me fait plaisir de voir que mes mots et mon histoire ont touché les cœurs des gens d'une autre île. Ça démontre que le langage ne connaît point de barrière tant que nous communiquons avec le coeur», confie Zainab Soyfoo, rentrée à Maurice dimanche.

Elle dit retenir les moments passés avant et après être montée sur scène où tout le monde soutenait son prochain. «Mo rétourn dépi Koktel Fonnker ranpli ek lasazes ki mo'nn résévwar par lakey ek bienvéyans bann rénioné, par limilité bann partisipan. Koktel Fonnker res enn prev ki langaz kréol pé kontign grandi ek pé fléri.» De mème, Stelio Pierre Louis, de Rodrigues, a remporté le coup de cœur masculin. S'exprimant sur sa page Facebook, il s'est dit fier de remporter ce trophée prestigieux sculpté par l'artiste Alex Attama pour la deuxième fois et le dédie à son île.

Pour sa part, Zakaria Mall, directeur de l'agence Komkifo, s'est dit plus que satisfait de cette édition de Koktel Fonnker. Il explique que les objectifs ont été atteints même si le challenge pour son équipe a été justement de rééditer la soirée tenue l'année dernière à l'île Maurice, qui a connu un franc succès. «On voulait miser non seulement sur le fait de proposer une bonne soirée, mais aussi de donner la chance aux nouveaux poètes et poétesses de vivre cette expérience. C'est un résultat satisfaisant et surtout, pour la première fois, on a proposé cette croisée entre Maurice, Rodrigues et Mayotte. On a écouté une langue qu'on ne connaissait pas dont le kibushi des Mahorais.» Il salue et remercie le public qui a fait le déplacement, mais aussi son acolyte de Maurice, Michel Ducasse de Vilaz Métiss.

L'avenir du Koktel Fonnker s'annonce brillant avec la prochaine édition prévue à Rodrigues dans le but d'élargir la palette d'artistes, notamment en y incluant les Seychellois et les Malgaches. «Nous voulons continuer à travailler pour créer cette route poétique entre les îles de l'océan Indien, tout en démontrant qu'au final, c'est une discipline à part entière», précise Zakaria Mall.