Afrique Centrale: Sud-Kivu - Flambée des prix des produits pétroliers à Kamituga

Sud-Kivu, nous parlons de la hausse vertigineuse du prix des produits pétroliers est signalée à Kamituga dans le territoire de Mwenga. Le prix du litre d'essence est passe de 5000 à 12000 voire 15000 fc chez les détaillants communément appelés Kadhafi. Des sources locales expliquent cette hausse de prix par la difficulté d'accès à Kamituga dont l'état de la route s'est de plus en plus dégradé. Outre les produits pétroliers, les prix des plusieurs produits de première nécessité ont aussi galopé sur le marché local. Les habitants de Kamituga ne savent plus à quel saint se vouer face au coût de la vie qui devient de plus en plus cher. Ecoutez ce cri de coeur lancé par Ombeni Masudi. Cet habitant est joint sur place à Kamituga par Cynthia Bashizi Nabizana.

Bukavu : Sud Kivu encore, la Campagne électorale a impacté directement ou indirectement la trésorerie des institutions des microfinances de Bukavu.

Kinshasa : les femmes entrepreneures de Kinshasa à l'école du savoir

Kinshasa : digitalisation financière

Accéder à son compte bancaire, effectuer des transactions et obtenir des informations à tout moment via son smart phone ou son ordinateur, de plus en plus les banques opérationnelles en RDC proposent à leurs clients des produits digitaux, un gain de temps pour les clients et une belle opportunité pour l'inclusion financière. Jocelyne Musau nous en parle.

Kinshasa : Invité,Jean-Claude Thetika, directeur général du FPM, le Fonds pour l'inclusion financière