Cote d'Ivoire: Transition numérique et digitalisation- Les travaux du Data Center national officiellement lancés

Les travaux du Data Center national, une infrastructure de pointe de niveau Tier 3 destinée à héberger les données des entités administratives nationales et à offrir des solutions de reprise après sinistre et de continuité des activités, ont été officiellement lancés, le jeudi 14 décembre 2023 par le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté. Ce, en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis Ba. Rapporte le Cicg.

Fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, cette infrastructure de pointe de niveau Tier 3 (certification) sera bâtie sur le site de l’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences (Aigf), à Marcory-Anoumabo (Abidjan). Le montant de l’investissement alloué à ce projet est de 60 millions de dollars US, soit un peu plus de 36 milliards de Fcfa, pour une durée de construction estimée à douze mois.

« Le Data Center national symbolise notre quête de souveraineté numérique. Avec une superficie de 20 000 m², il sera doté de 2 X 400 armoires (racks), d’une puissance énergétique d’un Mégawatt, et de capacités de stockage de plus de 2.200 Térabits. Il sera donc conforme aux normes internationales les plus strictes en termes de haute disponibilité et de redondance », a affirmé le ministre.

Selon Ibrahim Kalil Konaté, grâce au Data Center national, les usagers bénéficieront de services publics nettement améliorés, caractérisés par une efficacité accrue et une innovation constante.

« Il est conçu pour stimuler la dématérialisation des procédures administratives, servant ainsi à la modernisation de notre administration publique. En tant que catalyseur de l'innovation, ce Data Center servira, non seulement à héberger les données des entités administratives nationales, mais aussi à offrir des solutions de reprise après sinistre et de continuité des activités, renforçant ainsi la résilience et la sécurité de nos systèmes d'information ».

Jessica Davis Ba a, de son côté, salué ce projet porté sur « l'efficacité et l'innovation ». Elle a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir la Côte d’Ivoire afin de mettre en lumière le succès du pays et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit reconnue partout comme une référence en matière de transformation numérique.