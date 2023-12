Madagascar: Pauvreté multidimensionnelle - Sept adultes sur dix touchés à Madagascar

Une situation qui ne dit pas son nom. 70,2% des Malgaches, adultes, soit 7 sur 10, sont multi dimensionnellement pauvres. Cette donnée a été fournie dans le cadre de l'étude Leaving no One Behind menée de concert par l'Institut National de la Statistique ou INSTAT avec l'appui financier de plusieurs partenaires techniques et financiers du pays tels que le FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population), l'USAID (Agence des Etats-Unis pour le Développement International), l'UNDP (Programme des Nations Unies pour le Développement), l'Union Européenne et la Banque Mondiale.

Les résultats de cette étude font savoir que cette situation d'extrême pauvreté touche plus la population rurale avec un taux de plus de 82%. La pauvreté multidimensionnelle prend également en compte des facteurs comme l'occupation. Ainsi, les indépendants en seraient les plus victimes avec un taux de plus de 80%. La situation s'aggraverait plus dès lors que l'indépendant est en milieu rural et analphabète. Sur ce point précis, les analphabètes, qu'ils soient en milieu rural ou urbain, seraient les plus touchés par la pauvreté multidimensionnelle.

Exclusion

L'étude fait savoir que les salariés sont moins touchés par cette situation. Le taux y afférent étant de 27,8%. Outre l'extrême pauvreté, l'étude avance également l'existence de variables discriminantes inhérents au phénomène d'exclusion. L'analphabétisation occuperait la première place. Les personnes analphabètes et vivant en milieu urbain présenteraient un taux de pauvreté de 68,7%. Avec de telles données sur la pauvreté, la réalité semble être loin des discours populistes voire propagandistes selon lesquels le pays observe un certain niveau de développement. C'est à se demander si le développement tant prôné correspond à la régression.