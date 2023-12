Madagascar: Systèmes alimentaires urbains - Redynamisation de la plateforme multi-acteurs de SARU

Les perturbations climatiques ont des impacts graves sur le système agricole de la région urbaine d'Antananarivo et nécessitent une réponse coordonnée et immédiate.

C'est ce qu'ont affirmé les participants à l'atelier organisé au Carlton Anosy par la FAO et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), mercredi dernier. Cette rencontre de travail visait, entre autres, à instaurer le projet Systèmes Alimentaires Résilients d'Antananarivo (SARU) comme réponse cruciale à cette crise. Cette première réunion stratégique post-validation de la stratégie SARU a établi deux objectifs primordiaux. Le premier a porté sur la clarification des missions et des responsabilités de chaque entité participant au SARU.

Ceci s'est concrétisé par une discussion approfondie et la validation d'une note de politique élaborée par le noyau dur du SARU, assurant ainsi une vision commune de l'engagement de chacun. Le second objectif a concerné la planification opérationnelle à travers l'affinement et la validation du plan de travail annuel 2023-2024. Cette étape cruciale a mis l'accent sur la présentation des indicateurs de réalisation, l'établissement d'un programme de suivi et la programmation des activités à venir.

Planification

Selon les organisateurs de l'atelier, les participants ont acquis, à la clôture de cette réunion, une compréhension approfondie des enjeux critiques liés aux systèmes alimentaires et des rôles spécifiques de chaque entité dans la mise en oeuvre de la stratégie SARU. De plus, le SARU dispose désormais d'une planification structurée pour l'année 2023-2024, intégrant des indicateurs clés pour suivre et évaluer les progrès réalisés. Cette rencontre marque ainsi un jalon crucial dans la quête de résilience face à la crise climatique qui frappe les systèmes agricoles d'Antananarivo.

En consolidant les partenariats et en définissant clairement les actions à entreprendre, le SARU se positionne comme un instrument essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et la durabilité des régions urbaines face à ces défis environnementaux. Le programme est à présent solidement ancré dans une démarche proactive et ciblée, prêt à affronter les défis à venir tout en s'appuyant sur une vision commune et des actions coordonnées.