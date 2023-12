Madagascar: Challenge Race Abidjan - Tovo Manambitsoa finit 6e au Gladiator

Vingt Malgaches ont participé à la 10e édition du Challenge Race, un événement sportif qui réunit des centaines de sportifs à Abidjan, dont des Malgaches habitués.

Pour ce mois de décembre, Challenge Race s'est déroulé les 9 et 10. Tovo Manambitsoa était le seul engagé dans la catégorie Gladiator. Il a terminé 6e du classement général en réalisant un temps de 5h 26 min 46 sec. Cette catégorie Gladiator équivaut à 3 Open avec une course de 35 km et 90 obstacles. « J'ai bien préparé cette course que ce soit avec les entraînements ou avec la préparation musculaire. 35 km plus les obstacles ne sont pas du tout reposants avec des courses sur la plage et une température avoisinant 34 à 36 degrés. Finir 6e, c'est déjà un défi en soi, car sur les 20 personnes au départ, 14 ont franchi la ligne d'arrivée », nous a confié Tovo.

Il a participé pour la première fois lors de la 5e édition dans la catégorie Open. « À l'époque, j'ai terminé 26e et lors de la 7e édition en 2022, j'ai fini 2e et depuis la 8e édition, j'ai concouru dans la catégorie Gladiator. Pour 2024, je me prépare pour participer à un triathlon en mars 2024, mais avant cela, la 11e édition du Challenge Race », a-t-il continué.

C'est dans la catégorie Elite qu'il y a eu le plus de participants avec 23 km et 60 obstacles au programme. Chez les dames, Hoby Razafitsiarovana avec un temps de 3h 50 min 18 sec occupe la 8e place, Judith Todinantenaina (10e - 3 h 50 min 34 sec ), Verohanitra Nasolomalala (11e - 4h 10 min 19 sec ). Chez les élites hommes, Remi Todinantenaina crédité d'un temps de 3h 21 min 22 sec finit 26e, Serge Randrianarivelo (36e). Dans la catégorie Open dames avec au programme 11,5 km et 30 obstacles, Volana Gaignon est classée 31e avec un temps de 2h 12 min 46 sec, et Hanitra Domoina (41e).