Madagascar: Andry Rajoelina - Ouvert à toutes les forces éprises de développement

« Nous ne pourrions développer ce pays que dans un climat apaisé. Nous n'avons plus besoin de trouble dans ce pays ». C'est ce qu'a déclaré hier le président Andry Rajoelina. 48h avant la cérémonie d'investiture qui marquera sa prise de pouvoir officielle, le président de la République nouvellement réélu a fait son « come-back » au Palais d'Etat d'Iavoloha hier pour une entrevue avec le Chef d'Etat par intérim, le Général Richard Ravalomanana.

Une occasion pour lui de remercier ce dernier pour la réussite de sa mission à la tête du pays. Selon ses dires, le Général Ravalomanana a su diriger le pays dans la dignité et avec droiture même si durant la période électorale, le pays a fait face à des risques de tensions. En ce début de mandat, Andry Rajoelina se veut être un président rassembleur. Il tend ainsi la main à toutes les personnes de bonne volonté souhaitant apporter leur contribution au développement de Madagascar. « Je suis ouvert à toutes les forces éprises de développement et à tous patriotes qui sont prêts à oeuvrer pour les intérêts des Malagasy », a-t-il déclaré.

Dignité

D'après le locataire d'Iavoloha, la cérémonie d'investiture de demain doit se dérouler dans le calme et dans la dignité. En effet, les Forces armées et les organisateurs se préparent pour une fête sans incident. D'autant plus qu'à entendre le président Andry Rajoelina, plusieurs Chefs d'Etat et hauts dirigeants du monde entier sont attendus à Antananarivo pour cet évènement. SEM HU Chunhua, Envoyé Spécial du président chinois Xi Jimping est déjà dans nos murs depuis hier. Il est à la tête d'une forte délégation chinoise. C'est aussi le cas du président de l'île Maurice Prithvirajsing Roopun, Professeur Vélayoudom Marimoutou, Secrétaire Général de la COI, Youm El Hadji Omar, Ministre des Forces armées du Sénégal représentant le président Macky Sall.

En revanche, sont attendus à l'aéroport d'Ivato dans la journée de ce vendredi 15 décembre : SEM Miguel Ntutum Evuna, Ambassadeur de la Guinée Equatoriale à Addis Abeba ; H.E Dammu Ravi, Ministre des Affaires Etrangères de l'Inde, Docteur Adesina Akinwumi Président de la Banque Africaine de Développement ; Madame Adi Cohen Hazanov, Chargé d'Affaires de l'Ambassade d'Israël à Pretoria ; Dr Edouard Ngirente, Premier ministre de la Rwanda ; Dev Haman Secrétaire Général Adjoint en charge de l'Administration et des Finances au sein de la COMESA ; SEM Peter Maddens Ambassadeur du Royaume de la Belgique à Nairobi ; SEM Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores et non moins Président de l'Union Africaine ; le Président de la République du Zimbabwe Dr Emmerson Mnangagwa ; le Président de la République de la Guinée Bissau SEM Umaro Sissoco Embalo ; le Président de la Mozambique Filipe Nyusi, le Président de l'Angola non moins Président de la SADC Joao Lourenço ; le Vice-président de la République des Seychelles Ahmed Afif ; le Premier ministre de la Tanzanie Kassim Majaliwa ; ainsi que le Président de la Chambre des Représentants au Parlement de la Royaume du Maroc M. Ahmed CHAQRI.

En effet, de très fortes délégations et représentants de la Communauté internationale seront présents au stade Barea Mahamasina pour cette investiture du président Andry Rajoelina. La délégation angolaise est la plus étoffée avec 90 personnalités. Toutes ces délégations souhaitent une audience avec le numéro Un Malagasy en vue de renforcer la coopération bilatérale.