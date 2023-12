Madagascar: Investiture d'Andry Rajoelina - La Garde des Sceaux appelle à l'apaisement

Dans la perspective de la cérémonie de demain au stade Barea, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a expliqué la signification du sceau de l'Etat.

Audience solennelle

La double qualité du ministre de la Justice qui est en même temps le Garde des Sceaux trouvera tout son sens demain, à l'occasion de la prise de fonction du président de la République en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, tel qu'il est prévu par l'article 48 alinéa 2 de la Constitution.

Sceaux de l'Etat

Dans le cadre de cet événement, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa de faire remarquer que « l'utilisation des sceaux de l'Etat remonte du temps de Radama 1er ». .Seules leurs caractéristiques varient selon les régimes. Et d'une République à une autre. La ministre d'expliquer la signification des sceaux de l'Etat et des armoiries de la République, d'après l'article 4 de Constitution de la Quatrième République. Laquelle fixe également l'emblème national, le drapeau tricolore blanc, rouge, vert ; l'hymne national « Ry Tanindrazanay malala ô » ; et la devise « Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ».

Authenticité

« Ce sont les signes distinctifs de la République », selon la ministre de la Justice et Garde des Sceaux. « Les cachets de la République sont conservés dans le bureau du ministre de la Justice », souligne-t-elle. En ajoutant que c'est ès-qualités que le ministre de la Justice va apposer le sceau de l'Etat sur le procès-verbal de l'audience solennelle de la HCC pour acter l'authenticité de la prestation de serment et de l'investiture du président de la République. Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa « exhorte le peuple malagasy à se consacrer et à accueillir dans l'apaisement total l'installation du président de la République le 16 décembre 2023 ».