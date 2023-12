Madagascar: Industrialisation du secteur riz - Des nouveaux matériels importés du Japon

Des coopératives de producteurs sélectionnées dans les régions de Marovoay et d'Alaotra Mangoro en bénéficieront.

Faciliter l'accès des riziculteurs aux semences certifiées tout en vulgarisant les techniques plus performantes PAPRIZ et en améliorant l'acquisition des matériels agricoles. Tel est l'objet de la mise en oeuvre du projet PAPRIZ (Projet d'Appui pour l'Amélioration de la Productivité et de l'Industrialisation du Secteur Riz), sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et financé par le gouvernement japonais via la JICA. Ce projet est mené dans les 23 régions en vue d'améliorer la production rizicole de Madagascar d'autant plus que la Grande île fait partie des pays cibles de la Coalition pour la promotion de développement de la Riziculture Africaine (CARD).

Réduire les pertes post-récoltes

Outre l'accès aux semences sélectionnées et engrais appropriés, un grand besoin de matériels agricoles plus performants est observé. Raison pour laquelle, le bureau de la JICA a pris l'initiative d'importer des matériels du Japon au profit du projet PAPRIZ, afin de mettre en valeur l'industrialisation du secteur riz. Il s'agit notamment de deux batteuses-vanneuses adaptées pour une superficie de terrain entre 0,2ha et 0,4ha. Ce qui permettra en même temps de réduire les pertes post-récoltes. Deux trieuses-dépierreuses sont également des matériels agricoles importées du Japon. Elles serviront à trier les pierres dans les récoltes. Et ce n'est pas tout ! Un incubateur et 15 humidimètres viennent d'être remis au ministère de tutelle via le projet PAPRIZ dans le but de déterminer le taux d'humidité du riz.

Coopératives bénéficiaires

« L'acquisition de ces matériels agricoles renforce la coopération entre Madagascar et la JICA dans le domaine du secteur rizicole qui a duré plus de 13 ans », a soulevé le ministre de tutelle Harifidy Ramilison, lors de leur remise officielle hier à Nanisana. Il faut savoir que ces machines agricoles seront mises à la disposition des services rattachés à son département ministériel, dont entre autres, le centre de recherche FOFIFA, les Services Officiels de Contrôle des semences et le centre CFFAMMA. Des coopératives de producteurs pilotes qui ont été sélectionnées dans les régions de Marovoay et Alaotra Mangoro en bénéficieront également, a-t-on appris.