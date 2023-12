Madagascar: Une atmosphère de calme et de sérénité en train de s'installer

A un jour de l'investiture du chef de l'État réélu, le calme semble régner. La population malgache considère qu'il s'agit d'un événement comme un autre et ne manifeste pas un enthousiasme particulier à cette occasion. On sent plutôt une certaine résignation envahir les esprits. Les organisateurs de la cérémonie de demain ont cependant mis les petits plats dans les grands pour en faire une réussite aux yeux du monde entier.

Les préparatifs de cette journée qui se veut historique sont méticuleux. On sait que rien n'a été négligé sur le plan sécuritaire. Les accès à Mahamasina ont été verrouillés, les rues étant interdites à la circulation. Les forces de sécurité mobilisées sont sur le qui-vive. Mais c'est la cérémonie se déroulant dans le stade qui attirera tous les regards et qui a été confiée à de véritables professionnels. Une parade militaire aura lieu pour marquer la solennité du moment et permettra de montrer que le président réélu est le chef des armées.

Le public qui sera sur les gradins assistera donc à une cérémonie grandiose. Les organisateurs n'ont pas donné les détails de son déroulement, mais si l'on se réfère à ce qui a eu lieu dans le passé, des moyens importants seront utilisés. Voilà en ce qui concerne la partie officielle proprement dite. Il y aura un côté festif pour la population car des stars de la musique seront en concert dans l'après-midi. Pour les foyers malgaches en général, cependant, il n'y aura pas à proprement parler de dîners de fête prévus. Le quotidien ne sera pas pour le moment différent de celui auquel ils sont habitués.

Mais ils pensent plutôt aux festivités de fin d'année. Noël aura lieu dans une semaine, la Saint-Sylvestre dans quinze jours. Ils vont pouvoir savourer pleinement le calme et la sérénité qui seront de mise. On sent déjà qu' une certaine détente est en train de régner dans les esprits.