Maroc: Laâyoune-Sakia El Hamra - Rencontre de concertation sur la nouvelle stratégie industrielle

Laâyoune — Une rencontre de concertation régionale sur la nouvelle stratégie industrielle s'est tenue, vendredi à Laâyoune, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et des principaux acteurs et opérateurs de l'écosystème industriel de la région.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une démarche participative lancée par le ministère de l'Industrie et du Commerce dans les douze régions du Royaume, dans le but d'élargir le débat avec des acteurs et opérateurs locaux pour recueillir des propositions concrètes permettant d'enrichir le contenu de la stratégie industrielle en cours d'élaboration.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mezzour a indiqué que cette rencontre intervient dans le sillage de l'élaboration d'une Nouvelle stratégie industrielle conformément aux Hautes Orientations Royales, soulignant que la souveraineté et le développement des compétences et potentialités de chaque région seront les mots d'ordre de cette nouvelle stratégie.

Ces rencontres de concertation avec les différents acteurs régionaux s'assignent également pour objectif d'élaborer une stratégie commune basée sur les engagements conjoints entre l'Etat et la région, permettant la création d'emplois au profit des jeunes compétences de la région a-t-il ajouté.

Le responsable gouvernemental a aussi mis en avant les diverses potentialités de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, l'érigeant au rang de 6ème pôle industriel au niveau national, citant à cet égard son fort potentiel dans les énergies renouvelables et les ressources halieutiques et minières.

Pour sa part, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a souligné que cette réunion constitue une opportunité de concertation et de dialogue entre tous les acteurs concernés, en vue d'aboutir à des recommandations efficaces et efficients, permettant à la région de tirer profit de la nouvelle stratégie Industrielle nationale.

M. Bekrate a aussi relevé que cette stratégie s'inscrit dans le cadre des Hautes Directives Royales visant à favoriser l'ouverture sur l'Océan Atlantique, par le biais de la mise en place de projets d'envergure, faisant observer que la région regorge d'énormes potentialités dans le secteur des énergies renouvelables et celui de la pêche maritime, qui demeure le premier pourvoyeur d'emploi.

Les mécanismes d'incitation qui ont été mis en place au niveau de la région ont contribuer davantage à renforcer son attractivité et améliorer le climat des affaires, ce qui a permis d'attirer d'importants investissements industriels, a-t-il poursuivi.

De son côté, le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid a noté que le plan de développement de la région (2022-2027) place le secteur de l'industrie au centre de ses préoccupations, citant à cet égard l'extension des ports de la région et la mise en place du parc industriel et logistique à la ville d'El Marsa qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Dans cette lignée, il a indiqué que ces projets à forte valeur ajoutée vont métamorphoser la région sur tous les plans, d'autant plus qu'ils permettront la création d'opportunités d'emplois.

La région qui jouit d'atouts naturels considérables et dispose d'infrastructures importantes, est en mesure de devenir un pôle industriel capable de valoriser les richesses, promouvoir les secteurs productifs et renforcer l'attractivité des investissements, a-t-il enchainé.

Cette rencontre a été ponctuée par une série d'exposés axés notamment sur "Le plan de développement régional 2022-2027" et "Les provinces du Sud: un potentiel énergétique et des infrastructures de production d'électricité au service de developpement durable", ainsi qu'une présentation sur les principaux programmes relatifs à la transition énergétique dans la région.

En outre, un exposé a été présenté par le directeur général du Centre régional d'investissement, dans lequel il a détaillé, chiffres à l'appui, les principaux secteurs productifs de la région qui vont de la pêche maritime à l'agriculture, en passant par le tourisme et les énergies renouvelables.

Par ailleurs, il a fait savoir que la région a connu un saut qualitatif dans le secteur industriel, qui a passé de 4,5 milliards de dirhams (MMDH) en 2016 à plus de 9 MMDH en 2021, ajoutant que la Commission régionale unifiée d'investissement, a approuvé depuis 2020, un total de 60 dossiers d'investissement pour un montant de près de 2,3 MMDH, permettant la création d'environ 7.268 postes d'emplois.

A noter que le ministère de l'Industrie et du Commerce se penche actuellement sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie industrielle, portée par la notion de souveraineté, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Cette nouvelle stratégie industrielle qui sera centrée sur la promotion du capital humain, le développement de la R&D et l'innovation, l'amélioration de la compétitivité et le développement durable intervient dans le sillage des efforts du Royaume qui se positionne aujourd'hui comme un hub industriel compétitif au niveau régional et international.

Cette stratégie sera élaborée par le ministère de tutelle dans le cadre d'une démarche participative en concertation avec les partenaires public et privé pour assurer un développement pérenne et équilibré pour tous les secteurs industriels et toutes les régions du Royaume et répondre aux attentes des citoyens, des entreprises et de l'ensemble des partenaires internationaux.