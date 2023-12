Maroc: L'Initiative Royale visant à transformer la façade atlantique en un foyer de rayonnement continental et international est 'opportune' et 'bienvenue' (Expert international)

Marrakech — L'initiative de SM le Roi Mohammed VI visant à transformer la façade atlantique en un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international est "opportune" et "bienvenue", s'est félicité, vendredi à Marrakech, M. Masood Ahmed, président du Center for Global Development.

"L'initiative Royale est opportune et bienvenue car l'Atlantique ne se limite pas à l'Europe et à l'Amérique du Nord, mais comprend également l'Amérique du Sud et de nombreux pays d'Afrique", a souligné M. Ahmed dans une déclaration à la MAP en marge de la 12ème édition de la conférence internationale annuelle "The Atlantic Dialogues".

"Trouver les moyens pour promouvoir des relations meilleures et des liens commerciaux et économiques plus étroits ne peut que profiter à toutes les parties concernées", a relevé cet ancien responsable du Fonds monétaire international (FMI), affirmant que le Maroc, pont entre les continents et carrefour des civilisations, "peut jouer le rôle de locomotive dans la promotion de cet Atlantique élargi qui sert les intérêts des peuples d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes".

Selon M. Ahmed, "le Maroc est très bien placé pour assumer ce rôle, le Royaume ayant démontré sa capacité à le faire à maintes reprises". "Le Maroc constitue aussi un "trait d'union entre les pays du Sud et du Nord", a-t-il dit.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 12ème édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South "The Atlantic Dialogues" est axée sur le thème "A More Assertive Atlantic: Its Meaning for the World" (Un Atlantique plus affirmé : sa signification pour le monde).

Cette édition rassemble plus de 400 invités issus de 80 nationalités différentes du bassin atlantique pour discuter une variété de sujets économiques et géopolitiques, reflétant les mutations d'un Atlantique élargi et plus intégré à travers des échanges francs, informels et factuellement informés, favorisant des discussions susceptibles de déboucher sur des actions concrètes.