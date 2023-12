Sénégal: Université de Bambey - La santé de la reproduction au menu des cinquièmes journées de santé publique

Bambey — L'Université Alioune Diop de Bambey, abrite ce vendredi, une rencontre sur la santé de la reproduction sous toutes ses formes notamment la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, des adolescents et de la nutrition (SRMNIA-N) à l'initiative de l'Association sénégalaise des professionnels de la santé publique (ASPSP).

»L'objectif de cette rencontre est »d'échanger, de diagnostiquer les problèmes autour de la santé de la mère, de l'enfant, du nouveau-né, de l'adolescent, mais aussi de la nutrition", a expliqué le professeur Adama Faye, président de l'ASPSP lors de la cérémonie d'ouverture de ces cinquièmes journées de santé publique..

Pendant trois jours, a-t -il dit , »des acteurs et experts vont discuter, échanger pour ensemble, produire des évidences sur les stratégies et interventions communautaires en SRMNIA-N".

Les échanges vont aussi porter sur »les soins obstétricaux néonatals d'urgence, la planification familiale, la prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant, les violences basées sur le genre, la nutrition et la santé maternelle et infantile".

"Il faut que les décisions prises par nos autorités, aient un ancrage scientifique. Et donc, nous pensons que nous allons pouvoir alimenter ces décisions à travers nos évidences, et ces évidences pourront guider les politiques ou bien réorienter les politiques qui sont actuellement mis en oeuvre", a avancé le professeur Adama Faye.

"La santé communautaire a un rôle important à jouer dans l'atteinte des ODD en 2030, et ce congrès, permettra d'avoir une évaluation et également de mesurer le niveau des indicateurs, mais surtout, de formuler des recommandations pertinentes pour le ministère de la santé et de l'action sociale", a pour sa part ajouté, Abdoul Aziz Ndiaye, professeur titulaire en santé publique.