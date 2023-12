Maroc: Les défis et opportunités liés à la réhabilitation des établissements urbains historiques dans la région arabe, sous la loupe d'experts à Marrakech

Les participants à une Conférence régionale ont mis l'accent, jeudi à Marrakech, sur les défis et les opportunités liés à la réhabilitation des établissements urbains historiques dans la région arabe, tout en tentant d'apporter des solutions appropriées pour prévenir la dégradation de ces édifices.

A l'occasion de cette conférence, organisée par le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), la Banque Islamique de développement et l'UNESCO, en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme et de la Politique de la ville, les participants ont également examiné les moyens susceptibles d'élaborer des solutions et des politiques communes permettant la conservation des établissements urbains historiques et la revitalisation de leurs tissus urbains. Initiée sous le thème "Réhabilitation du logement dans les établissements historiques de la région arabe: Défis et opportunités", cette conférence de trois jours, réunit plus de 40 experts issus de 10 pays arabes.

La finalité étant aussi de contribuer à l'élaboration de nouvelles directives visant à protéger et à revitaliser le logement dans les établissements historiques de la région. Intervenant à cette occasion, la représentante régionale du Bureau régional de l'ONU-Habitat pour les Etats arabes, Rania Hedeya, a souligné que "la réhabilitation du logement dans les établissements urbains historiques n'est pas simplement une tâche de restauration physique. Au contraire, c'est une entreprise multifacette qui nécessite un équilibre délicat entre la préservation du passé et la satisfaction des besoins présents et futurs de nos communautés", a-t-elle estimé.

Dans le même sillage, elle a souligné l'urgence de relever les divers défis auxquels sont confrontés ces établissements en termes de détérioration des infrastructures et de disparités sociales et économiques.

De son côté, le directeur du Département de l'infrastructure économique et sociale de la Banque islamique de développement, Idrissa Dia, a souligné que les établissements urbains historiques et les monuments du patrimoine constituent des éléments fondamentaux de la culture locale et de la mémoire historique, relevant le besoin urgent de sauvegarder le patrimoine urbain culturel des villes traditionnelles au monde arabe, qui reflètent l'identité de la communauté locale, les souvenirs partagés, les valeurs communes et l'authenticité.

"La préservation des zones urbaines historiques peut également servir de base au tourisme culturel, et attirer des visiteurs pour participer à des activités culturelles et promouvoir la prospérité économique locale", a-t-il estimé.

Le directeur régional du Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt a, quant à lui, indiqué que cette conférence soulève la question de la place du logement dans la sauvegarde des territoires urbains à fort caractère patrimonial, soulignant la nécessité d'intégrer pleinement le volet de réhabilitation de l'habitat et d'en tenir compte dans tous les projets urbains, opérations de maintenance ou de renouvellement urbain.

"Nous vivons dans un monde qui enregistre une expansion fulgurante de l'espace urbain, et la plupart des indicateurs de base pour la préservation du patrimoine sous toutes ses formes, montrent que les villes d'aujourd'hui et de demain resteront le domaine dans lequel l'efficacité et la durabilité de nos sociétés se créent", a-t-il enchaîné, faisant savoir que la mise en oeuvre des conventions de l'UNESCO liées à la culture et au patrimoine fait partie de ces indicateurs.

Organisée avec le soutien de l'Union pour la Méditerranée et du Centre régional arabe pour le patrimoine mondial, cette rencontre vise à échanger des expériences internationales, à mettre en valeur les bonnes pratiques et à définir une feuille de route pour la réhabilitation du logement dans les établissements urbains historiques de la région arabe.

Cette conférence, qui connaît la participation de représentants des autorités nationales et locales possédant une expertise dans les domaines de la gouvernance, de l'urbanisme, du logement, des droits fonciers et immobiliers, de la sauvegarde du patrimoine culturel, du tourisme, des entités de la société civile, du secteur privé, des banques d'investissement et des instituts et universités, s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à faire le point sur la situation du logement dans les établissements historiques de pays sélectionnés de la région arabe, dont le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Bahreïn, l'Egypte, le Yémen, la Jordanie, la Tunisie, le Liban et le Sultanat d'Oman.

Le projet vise également à définir les solutions nécessaires pour prévenir ou inverser la dégradation ou la disparition des établissements historiques, ainsi qu'à proposer des projets pilotes pour tester ces solutions. Les projets pilotes opérationnels ouvriraient la voie à une politique efficace du logement dans les établissements urbains historiques de la région arabe.