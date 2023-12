Maroc: Signature à Rabat d'une convention offrant accès gratuit aux musées au profit des étudiants

Le ministère de l'Enseignement supérieure, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et la Fondation nationale des musées (FNM) ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat visant à offrir, tout au long de l'année, aux étudiants, ainsi qu'aux corps enseignant et administratif du ministère, un accès gratuit à l'ensemble des musées relevant de la FNM avec des visites guidées.

Paraphée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, et le directeur de la FNM, Mehdi Qotbi, cette convention s'inscrit dans le sillage des choix transformateurs opérés dans le cadre du PACTE ESRI-2030, qui place la capacitation et l'apprentissage tout au long de la vie au coeur de ses objectifs prioritaires.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Miraoui a indiqué que cette initiative, qui vise à établir des ponts entre l'écosystème universitaire et les musées, constitue un acte de démocratisation, favorisant une accessibilité élargie à l'art et à la culture, en ouvrant les portes des musées nationaux sans frais aux étudiants, au corps professoral et au personnel administratif du ministère de l'Enseignement supérieur.

Il s'agit d'une initiative qui vient enrichir d'autres comme celle du "Droit par l'art", que le ministère avait organisée l'année dernière, a-t-il précisé, ajoutant que celle-ci consiste à s'appuyer sur les expressions culturelles et artistiques pour disséminer les principes et les règles juridiques à l'adresse des jeunes et des moins jeunes.

M. Miraoui a aussi rappelé la place de l'art et de la culture dans le nouveau modèle pédagogique porté par le PACTE ESRI-2030, qui accorde une importance particulière aux compétences transversales telles que l'éducation à l'art, à la culture, au civisme et à la citoyenneté aussi bien que la connaissance de l'histoire et du patrimoine matériel et immatériel national à même de les ériger en composante essentielle du parcours de formation, au même titre que les compétences disciplinaires et linguistiques.

Pour sa part, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a affirmé que conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et à Sa volonté de démocratiser l'accès à la culture, la Fondation accorde une attention particulière à l'épanouissement culturel des jeunes, en les encourageant à s'approprier leur patrimoine et à s'ouvrir sur l'histoire des autres cultures.

A travers ce partenariat, les étudiants auront l'occasion de découvrir et de comprendre leur héritage de manière immersive et éducative, sachant que les musées constituent un instrument d'ouverture, de connaissance et de savoir, a-t-il indiqué.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de toutes les initiatives qui ont été entreprises pour inciter les générations futures à prendre le chemin des musées, a-t-il poursuivi. L'accès gratuit aux musées est accordé sur simple présentation des titres de circulation, tels que la carte d'étudiant et la carte professionnelle et permis ou attestation de travail du ministère pour les corps enseignant et administratif.