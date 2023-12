Sénégal: Réunion du comité gestion des inondations - La prévention, gage du succès !

Le Comité de gestion des inondations a entamé une réunion de deux jours hier, jeudi 14 décembre. A cette occasion, les ministres de tutelle, Serigne Mbaye Thiam et Issakha Diop, ont préconisé plusieurs actions pour prévenir les inondations. Les deux ministres ont aussi salué les efforts préventifs déployés l'hivernage précédent ; ce qui a permis, à leur avis, une bonne gestion des eaux pluviales.

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, pense déjà à l'hivernage prochain. En présidant hier, jeudi 14 décembre 2023, la réunion du Comité de gestion des inondations, il a estimé qu'une démarche préventive doit être d'ores et déjà adoptée, comme ce fut le cas cette année 2023. Pour ce faire, indique-t-il, «une attention particulière devra tout d'abord être accordée à la Région de Dakar pour laquelle, les derniers hivernages ont fini par confirmer le déplacement des impacts des inondations vers la zone péri-urbaine, notamment vers Bambilor, Kounoune, entre autres». C'est pourquoi, dit-t-il, «parallèlement aux travaux d'assainissement projetés, j'engage les services compétents en matière foncière, sous la coordination du Gouverneur de Dakar, de poursuivre les actions de libération et de sécurisation des voies d'eau dans le bassin versant du lac du Rose».

Serigne Mbaye Thiam trouve aussi «qu'il y a lieu également d'indiquer l'élaboration d'un nouveau Programme Décennal de Gestion des Inondations tenant compte des premiers résultats de la cartographie nationale du risque d'inondation avec le Programme de Gestion Intégrée des Inondations (PGIIS) qui est également en train de finaliser la cartographie détaillée sur 10 000 km² des zones d'inondation, avec les modélisations faites sur la base de plusieurs retours de pluie (10, 30, 50, 100 ans et 1000 ans)». Dans ce sens, annonce-t-il, «les livrables y afférents, suite au Comité technique de validation qui aura lieu ce 19 décembre 2023, seront disponibles pour le triangle Dakar-Joal-Tivaouane et pour la zone Diourbel-Touba».

Pour sa part, le ministre chargé des Inondations, Issakha Diop, annonce l'installation de radars pour accompagner l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) à des prises de vue garantissant de bonnes prévisions. Pour Issakha Diop, les Collectivités locales devront aussi s'engager dans la lutte contre les inondations ; la tutelle les accompagnera à l'élaboration de Plans de contingence. «A cette période, toutes les collectivités peuvent prévoir dans leurs budgets, comme ça se fait ailleurs, des montants très importants destinés à la lutte contre les inondations. Dans beaucoup de pays, la gestion des inondations se fait à l'échelle des territoires. L'Etat supervise, l'Etat coordonne ; mais généralement les collectivités sont en premières lignes», dit-il.

LE NON DECLENCHEMENT D'UN PLAN ORSEC EN 2023, LE SATISFECIT !

Nonobstant les problèmes causés par les inondations dans le monde, et particulièrement au Sénégal, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam trouve que «les actions mises en oeuvre par l'ensemble des structures compétentes ont permis de maîtriser les inondations sur toute l'étendue du territoire national, au point que, pour la première fois depuis plusieurs années, le besoin de déclencher le Plan d'organisation des secours (ORSEC) ne s'est pas fait sentir».

A son avis, «c'est donc le lieu d'insister sur la pertinence du Comité national de gestion des inondations qui constitue un cadre d'échanges entre les acteurs, mais également un espace pour promouvoir la synergie et l'efficience dans l'utilisation des ressources financières et des moyens d'intervention. En tout état de cause, grâce à ce dispositif de mutualisation, les actions initiées en amont par l'Etat, les réalisations effectuées par les structures opérationnelles et la prise en charge des urgences dans le cadre de la Matrice d'actions prioritaire, ont contribué à atteindre de grandes performances dans la réduction de la vulnérabilité des populations».

Il trouve, maintenant, «qu'au-delà de maintenir le cap pour les réponses immédiates, seule une bonne politique de prévention des risques permettra de réduire l'impact de ces événements exceptionnels sur les populations et leurs activités. Autrement dit, nous devons non seulement changer de comportements, mais aussi investir dans des stratégies durables pour faire face aux défis posés par les changements climatiques».

A sa suite, le ministre en charge des Inondations, Issakha Diop, relève que «la campagne de prévention et la gestion des inondations pour le compte de l'hivernage 2023 peuvent être considérées comme un succès, malgré quelques difficultés dans certaines localités du pays». En conclusion, soutient-il, «il semble se dessiner une réduction de la vulnérabilité de nos territoires et ce, grâce aux efforts consentis par le chef de l'Etat, destinés à appuyer les structures opérationnelles dans la réalisation et l'entretien des ouvrages de drainage des eaux pluviales».