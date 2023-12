Sénégal: Réintégration de Sonko sur les listes électorales - Ziguinchor applaudit mais reste prudent

La joie et la satisfaction pouvaient se lire hier, jeudi, sur les visages de la plupart des Ziguinchorois rencontrés dans la capitale du Sud, suite au verdict du Tribunal de Dakar ordonnant la réintégration de Ousmane Sonko sur le fichier et les listes électorales. Confirmant ainsi la décision rendue, le 12 octobre dernier, dans ce sens, par la Tribunal d'instance de Ziguinchor.

Écouteurs aux oreilles, Balla Sagna, rencontré au quartier Escale n'a pu cacher sa satisfaction. «Je m'attendais à ce genre de décision car le droit a été déjà dit à Ziguinchor, lors du premier acte. Il ne pouvait pas en être autrement car il y a encore des magistrats honnêtes que rien ne peut détourner de leur sacerdoce...», lance M. Sagna.

Un verdict qui réjouit également ce jeune conducteur de moto Jakarta, qui voit déjà Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor, candidat. «Ousmane Sonko sera candidat et rien ne peut l'empêcher de participer à cette élection. Ils sont entrain de tout faire pour l'éliminer. Mais seul Dieu a la décision suprême. A Ziguinchor la même chose avait été dite ; ils ont cherché des subterfuges pour amener l'affaire à Dakar, croyant qu'ils vont gagner. Mais, voilà, on ne peut rien contre la volonté divine», a martelé le jeune-homme qui a déclenché des klaxons avec sa moto pour exprimer toute sa joie.

A côté d'un laboratoire de photographe, Mbodji le photographe, est tranché : «cela montre que notre justice est souveraine. Aujourd'hui, ils sont content, ces «pro Sonko». Mais, dès qu'il y a une décision qui leur est défavorable, ils tirent sur cette même justice qui demande la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes. Qu'ils sachent aussi que l'affaire n'est pas close...», prévient-il.

%

Une décision accueillie avec beaucoup de satisfaction à Ziguinchor, le fief d'Ousmane Sonko. Toutefois, ils sont nombreux ceux qui manifestent une certaine prudence, au vu du pourvoi en cassation introduit par les avocats de l'Etat. Et ils y voient juste une manière de rendre le maire de Ziguinchor forclos.

Et lorsque Lamine Cissé évoque la question, c'est pour dire ceci : «je suis perplexe quant à une candidature de Sonko. C'est pourquoi je n'ai pas voulu exprimer ma satisfaction de façon débordante, même si le verdict me satisfait pleinement. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Etat n'a qu'un seul objectif, celui d'empêcher la candidature de Sonko. Car, comment comprendre que le Tribunal de Ziguinchor et celui de Dakar abondent tous dans le même sens et que le pouvoir persiste toujours ? Cette fois-ci, on attend la décision de la Cours suprême. Qu'est-ce qu'elle va nous servir encore ?», s'interroge-t-il.

Ziguinchor satisfait du verdict, sur fond de prudence, était sous surveillance policière aux premières heures de la matinée, avec un dispositif visible dans certaines intersections de la ville.