Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Décembre 2023

Togo : Médiation togolaise au Niger- Accord sur le contenu et le timing de la transition

Le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, annonce avoir conclu un accord sur le contenu et le timing de la transition avec le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, et le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré. Cet accord s'inscrit dans le cadre de sa mission de médiation à Niamey. Selon Jeune Afrique, Robert Dussey a précisé que les détails seront présentés aux chefs d'États médiateurs et à la Commission de la Cédéao. Notons que cette avancée intervient après que l'institution régionale ait envisagé un allègement des sanctions conditionné par une transition de courte durée lors de son 64e sommet à Abuja. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Pdci-Rda- La justice suspend le congrès

La situation était tendue ce matin, samedi 16 décembre 2023 au siège du Pdci-Rda et Sofitel Abidjan hôtel ivoire à Abidjan Cocody. Des militants qui ont commencé à converger vers ces lieux pour prendre part au 8ème congrès de leur parti ont été stoppés par les éléments de la police nationale. Selon le témoignage du délégué Pdci-Rda d’Anyama, Mobio Samuel la situation était aussi tendue au niveau de Sofitel Abidjan hôtel ivoire qui devrait abriter les assises. Le 8ème congrès extraordinaire du Pdci-Rda, prévu pour se tenir ce jour a été suspendu par la justice. En effet des militants du vieux parti en la personne de Blesson Christophe (membre de bureau politique et Ourah Mathieu, président du rassemblement pour la victoire du Pdci et congressiste statutaire dans une procédure dite de référée avec effet immédiat de la décision de justice pour contester la non-présence de certains militants sur la liste électorale. Ils ont fait observer que le président intérimaire de leur parti, Cowppli-Bony a retiré de la liste générale des congressistes de nombreux secrétaires généraux de section notamment de l’intérieur du pays. (Source : fratmat.info)

Bénin : Lutte contre le changement climatique- Le Fmi accorde plus de 120 milliards Fcfa à Cotonou

Le Conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI) a annoncé ce vendredi 15 décembre 2023, avoir approuvé au profit du Bénin, un nouvel accord de prêt d’une durée de deux ans au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (Frd) pour un montant équivalent à 200 millions de dollars soit 120.500.002.711,25 de FrancsCfa. Les premiers décaissements de ce prêt débuteront à la suite de la conclusion de la première revue de l’accord. Selon le Communiqué y relatif, la Frd appuiera l’action climatique des autorités visant à renforcer la résilience aux changements climatiques, en intégrant les considérations climatiques dans la conduite des politiques publiques, et à travers l’atténuation des risques de transition énergétique grâce à une réforme globale des subventions aux carburants, tout en catalysant d’autres sources de financement des actions climatiques. (Source : Visage du Benin)

Sénégal : Présidentielle de 2024- La justice réintègre Sonko sur les listes et ouvre la voie à sa candidature

Le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné jeudi 14 décembre la réintégration sur les listes électorales de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko. Alors que la justice avait décidé au départ de le rayer de la liste, ce retour en arrière du tribunal de Dakar pourrait relancer la candidature de l’opposant emprisonné à la présidentielle de février 2024.Le tribunal confirme ainsi un jugement rendu en octobre qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Cette décision remet dans la course l’opposant qui avait été radié des listes à la suite d’une condamnation à deux ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Ousmane Sonko a désormais jusqu’au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. L’un de ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, a affirmé que l’État pouvait déposer un recours devant la Cour suprême, mais que « ce recours n’est pas suspensif ». « Le code électoral est très clair. Lorsque le juge rend sa décision, cette décision doit être immédiatement exécutée », a-t-il assuré. (Source : adakar.com)

Somalie : Coopération régionale- Le pays rejoint officiellement la Communauté d'Afrique de l'Est (Cae)

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a signé le traité accordant au pays le statut de membre à part entière de la Communauté vendredi, lors d'une cérémonie présidée par le président en exercice de la CAE, le président du Sud-Soudan Salva Kiir, en Ouganda. Le pays a été admis dans la Cae le 24 novembre, devenant ainsi le huitième membre de l'Union après le Burundi, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Sud-Soudan, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda.Le président Mohamud a déclaré vendredi que l'officialisation de l'intégration de la Somalie dans l'Union était une "lueur d'espoir pour un avenir plein de possibilités" et que son pays se réjouissait de contribuer au progrès de la région. (Source : euronews)

Rdc : Kinshasa- La police a ouvert une enquête sur le meurtre d’un prêtre catholique

Il s’agit du père Pol Feyen, âgés de 82 ans de la congrégation des Salésiens de Don Bosco, assassiné lundi 11 décembre au couvent dans l’enceinte de la paroisse Marie Auxiliatrice située au quartier Abattoir, dans la commune de Masina. Selon la source, le corps a été retrouvé sans vie dans sa chambre, le corps a été transféré à la morgue. Le prêtre Pol Feyen, est de la nationalité belge, il prend en charge les enfants démunis, les enfants de la rue pour les éduquer et réinsérer dans la société. (Source : Digital Congo)

Tchad : Nouvelle constitution- Un référendum prévu le 17 décembre 2023

Un referendum pour une fin du régime militaire promise en 2024 aura lieu le 17 décembre en cours, a-t-on appris jeudi de source officielle tchadienne.« Le 17 décembre, plus de huit millions de Tchadiens se prononceront par référendum sur une nouvelle constitution », a précisé la Commission nationale chargée de l’organisation du référendum constitutionnel. A N’Djamena, les affiches couvrent les murs pour le OUI à une constitution pour un « Etat unitaire et décentralisé », qui ne diffère pas franchement de celle que les militaires ont abrogée en 2021, consacrant un régime où le chef de l’Etat concentre l’essentiel du pouvoir. Le »oui » semble assuré de l’emporter : le pouvoir mène une campagne à gros moyens qui écrase celle du non et qui repose en partie sur le ralliement des partisans de Succès Masra ; un opposant qui avait signé fin octobre un accord de principe avec les militaires. Elles espèrent qu’une faible participation délégitimera un général qu’elles accusent de perpétuer une « dynastie Déby » de 33 ans. (Source :Acp)

Guinée : Liberté de presse - Rsf dénonce la censure de médias privés

Réseaux sociaux et radios privées coupés, sites d’information interrompus sans explication, journalistes agressés… Les atteintes à la liberté de la presse se multiplient dans le pays. L’Ong Reporters sans frontières (Rsf) a demandé aux autorités guinéennes de mettre « instamment » un terme à la série de mesures de restriction prises à l’encontre de certains médias privés, dénonçant des « atteintes à la liberté de presse d’une ampleur considérable ».Arrivée au pouvoir à l’issue d’un coup d’État en septembre 2021, la junte s’était engagée à respecter la liberté de la presse, a rappelé RSF dans un communiqué. Mais depuis mai 2023, les atteintes se multiplient : réseaux sociaux et radios privées coupés, sites d’information interrompus ou suspendus durant plusieurs mois sans explication, journalistes agressés ou arrêtés sur le terrain. (Source : jeune Afrique)

Burkina Faso : Sécurité- Les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou sous vidéo surveillance

Le gouvernement burkinabè a développé le système de vidéo protection urbaine dans le contexte sécuritaire marqué par le terrorisme. Ainsi, après la capitale Ouagadougou, c’est la seconde agglomération du pays en l’occurrence la ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique, d’être dotée de la vidéo protection. La précision a été faite par le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambéla le 1er décembre 2023 lors de son Discours sur la situation de la nation, prononcé devant les parlementaires de l’Assemblée Législative de Transition (ALT). La vidéo-surveillance dans ces 2 villes est actée par des cameras sur plusieurs axes routiers. L’avantage de ce système réside au fait qu’il permet aux services de sécurité d’avoir un meilleur contrôle des villes pour mieux cibler des actes de banditisme et de sinistre pour une intervention rapide. (Source : aouaga.com)