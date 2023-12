Congo-Brazzaville: Plainte contre Denis Kadima et - La Cour constitutionnelle déboute Fayulu, Mukwege et Théodore Ngoy

La Haute Cour a rejeté la plainte déposée par certains opposants candidats à la présidentielle du 20 décembre contre le président de la Centrale électorale, Denis Kadima, et le vice-Premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi, la jugeant non fondée.

A l'issue de son audience du 14 décembre, la Cour constitutionnelle a rejeté la plainte de Théodore Ngoy, Martin Fayulu et Denis Mukwege, contre Denis Kadima et Peter Kazadi pour "abstention coupable" et "irrégularité" du processus électoral.

Ces candidats à la présidentielle reprochaient à la Commission électorale nationale indépendante la mauvaise qualité des cartes d'électeur et la méconnaissance du nombre réel des électeurs diversement présentés par cette institution. Le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, était quant à lui accusé de violation de la loi sur la sécurité des candidats à l'élection présidentielle. Ils avaient fustigé l'absence de vingt-cinq policiers qui devaient être commis à la sécurisation de chacun des candidats président de la République.