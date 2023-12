Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 RDC - Me Dieudonné Tshibuabua appelle tous les congolais à voter massivement pour Félix Tshisekedi !

Me Dieudonné Tshibuabua Mbuyi Me Dieudonné Tshibuabua Mbuyi, Avocat aux Barreaux de Bruxelles, Kinshasa-Gombe et de Kananga, Président de la Fédération de la Diaspora Congolaise (FDC), Vice-Président du Centre de Recherche et d'Information pour la Protection des Consommateurs en République Démocratique du Congo ( CRIPROC) et Coordonnateur du Mouvement pour l'Irrévocabilité de la Nationalité Congolaise d'Origine (MINCO) appelle les congolais du pays et ceux de la diaspora à voter massivement, lors des élections du 20 décembre 2023, pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat N°20 à la magistrature suprême.

Tribune Avec une élection présidentielle à un tour et une vingtaine de prétendants à la magistrature suprême, notre choix se porte sans équivoque sur le candidat n°20. Après avoir suivi avec attention, les quelques candidats à la présidence de la République et après avoir analysé leurs prétentions, nous constatons avec regret que la démagogie et le populisme ont encore de longs jours dans le chef des politiciens congolais. Certains osent même donner des promesses irréalistes telles que : « je mettrai fin à la guerre qui sévit à l'EST du pays en 6 mois »...

Il faut rappeler à tous les candidats que la population attend des solutions concrètes ainsi que des explications claire des moyens qu'ils mettront en oeuvre pour atteindre leurs objectifs avec chiffres à l'appui et pas des simples slogans !!! Nous sommes outrés de constater que dans tous ces discours, c'est la politique de : « ôte-toi pour que je m'y installe », mais qu'au fond le souci du bien-être et du développement du pays est le cadet de leurs soucis. Les enjeux de l'heure sont plus importants que l'on imagine, le projet de balkanisation du pays et de la division des congolais préparés par des officines obscures et ennemis de notre pays sont déjà en voie. Nous invitons les congolais à ouvrir l'oeil et le bon, pour ne pas regretter après.

Après analyse et mûre réflexion, nous pensons que le candidat n°20 qui rempile après avoir passé 5 ans à la tête du pays est le mieux placé pour défendre les intérêts de notre pays. Sans vouloir accorder blanc sein à tout ce qui a été fait durant cette mandature, nous pensons que nous devons être honnêtes pour reconnaître les efforts fournis par le président sortant pour commencer à remettre ce pays sur les rails. Il est important de réaliser que tout est prioritaire et que les chantiers sont colossaux mais que la gangrène de la corruption et l'altération de la conscience collective demeurent des obstacles majeurs. Un adversaire politique ne devient pas automatiquement votre : « ennemi ». D'ailleurs, les contradictions et les divergences de point de vue sont indispensables pour faire avancer le débat politique.

De même que le sens du patriotisme et de l'honnêteté politique doit pousser les uns comme les autres à admettre les évidences qui servent au bien-être de la population et au développement du pays. On aurait souhaité avoir des propositions concrètes sur l'amélioration de la gratuité de l'enseignement de base lancée par le président sortant, la couverture santé universelle ou encore le développement des 145 territoires, mais nous constatons avec regret que les différents candidats font fi de ces évidences dans leurs discours et sont incapables de consolider ces acquis. Il n'y a que dans notre pays, où les politiciens promettent de faire table rase de tout ce qui a été fait par les prédécesseurs même si cela a été fait au bénéfice de la population. Il est indéniable que l'armée qui a été abandonnée pendant des décennies bénéficie aujourd'hui d'une attention particulière, notamment par la construction des infrastructures hospitalières, des écoles et l'augmentation des effectifs réels, l'acquisition du matériel de pointe, etc... Serait-ce trop demandé aux candidats présidents de reconnaître ces évidences ?

Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clairement manifesté son amour et son attachement à l'unité du pays en démystifiant et en montrant à la face du monde le vrai visage du président voisin, ennemi de notre pays qui a souvent été chouchouté par la communauté internationale. Nous pensons qu'il mérite de poursuivre le travail qu'il a commencé dans son premier mandat et que nous devons lui accorder un deuxième mandat. Cependant, nous l'invitons pour ce deuxième mandat à être plus attentif sur le choix de ces collaborateurs en privilégiant l'expertise avérée à tous les niveaux pour l'aider à atteindre ces objectifs.

Sur base de ce qui précède, nous appelons tous les congolais se trouvant sur le territoire ou ceux de la diaspora qui sont électeurs, d'opter pour le choix de la raison et la consolidation des acquis et de lui accorder un second mandat pour ce scrutin. Me Tshibuabua Mbuyi Dieudonné Avocat aux Barreaux de Bruxelles, Kinshasa-Gombe et de Kananga Président de la Fédération de la Diaspora Congolaise (FDC) Vice-Président du Centre de Recherche et d'Information pour la Protection des Consommateurs en République Démocratique du Congo ( CRIPROC) Coordonnateur du Mouvement pour l'Irrévocabilité de la Nationalité Congolaise d'Origine (MINCO)