Congo-Kinshasa: L'interopérabilité entre fournisseurs des services financiers électroniques, la condition sinequanone pour accroitre les transactions par voie digitale afin de réduire l'utilisation du cash et tracer les flux monétaires et financiers

Les transactions financières par des voies digitales réduirait la fraude financière soutient Jean-Claude Thetika, Directeur général du FPM Asbl, le fond pour l'inclusion financière. Il est l'invité d'Echos d'économie du vendredi 15 décembre 2023, présenté par Jocelyne Musau.

Le Conseil d'administration du FMI, réuni hier jeudi à Washington a approuvé la cinquième revue du programme triennal avec la RDC, programme soutenu par la facilite de crédit. Ainsi le conseil approuve le décaissement immédiat de 202,1 millions de dollars américains. Ce nouveau décaissement porte à ce jour à environ 1.219,1 millions de dollars américains, le total de l'appui du FMI à la RDC dans le cadre de ce programme. Malgré la situation sociopolitique et sécuritaire difficile, dit le communique du FMI, les autorités congolaises restent déterminées à préserver les objectifs du programme, notamment en limitant les dérapages macroéconomiques et en poursuivant la mise en oeuvre du programme de réformes économiques. Même si la croissance reste résiliente, les pressions budgétaires, dépréciatives et inflationnistes sont fortes. Ce contexte macroéconomique difficile appelle des politiques budgétaires prudentes, notamment en réduisant les dépenses non essentielles et en améliorant l'efficacité des dépenses, la gouvernance et la transparence. Des efforts visant à renforcer la mise en oeuvre de la politique monétaire sont également justifiés.

Dans une série d'ordonnances lues à la RTNC, le président Felix Tshisekedi, candidat à sa propre succession a promulgué la loi des finances pour l'exercice 2024.Ce texte de loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central pour l'exercice 2024. Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la constitution et à la loi relative aux Finances Publiques. Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2024 est équilibré, en recettes et en dépenses, à hauteur de 40.986 milliards de FC. C'est un taux d'accroissement de 26,3c/o par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à hauteur de 32.456,8milliards de FC. D'après cette ordonnance présidentielle, la loi des finances pour l'exercice 2024 entrera en vigueur à partir du 1 janvier de la même année c'est-à-dire 2024.

La campagne électorale tend tout doucement vers sa fin. Occasion pour Echos d'économie de faire un point sur les sujets à caractère économiques qui ont émaillé cette actualité. D'après Israël Mutala, patron de presse et chroniqueur économique, le coût de la vie de plus en plus cher a constitué l'essentiel des discours de campagne des candidats. Cependant ; Israël Mutala regrette l'absence d'un réel débat de fond entre candidats sur le volet économique de leurs programmes.