Congo-Kinshasa: Washington menace de sanctionner toute personne entravant les élections

Dans une déclaration publiée ce vendredi 15 décembre par leur Ambassade en RDC, les États-Unis d'Amérique réaffirment leur volonté d'utiliser tous les instruments disponibles, y compris les restrictions en matière de visa, pour promouvoir l'obligation de rendre compte à l'égard de toute personne entravant les élections ou minant le processus démocratique en RDC.

L'attention du monde sera rivée sur la RDC dans les prochains jours, alors qu'elle franchira une autre étape importante de son histoire.

"Nous souhaitons plein succès aux Congolais alors qu'ils saisissent l'occasion de voter et de déterminer l'orientation future de leur pays", indique la mission diplomatique américaine.

Alors que la RDC entre dans la phase finale de son quatrième cycle électoral, les États-Unis d'Amérique félicitent le peuple congolais pour sa participation active au processus électoral :

"Le mois dernier, nous avons vu le peuple de ce pays remplir des stades et des places publiques pour communiquer avec les candidats et faire entendre sa voix. Les États-Unis réaffirment leur soutien au peuple congolais alors qu'il exerce son droit démocratique de choisir ses représentants".

Washington dit compter sur le Gouvernement de la RDC pour garantir que tous les Congolais puissent participer aux élections en toute sécurité et de manière significative, quelles que soit leurs allégeances politiques et sans crainte de violence et de représailles.

La même source invite tous les candidats et toutes les parties à promouvoir des élections apaisées et crédibles en évitant les déclarations susceptibles de provoquer une escalade et la violence, en promettant de résoudre les contentieux conformément à la loi et surtout en respectant la volonté du peuple congolais.

À ce tournant de l'histoire du Congo, indique le communiqué, il appartient aux institutions congolaises de s'acquitter de leurs mandats constitutionnels avec l'indépendance et l'intégrité auxquelles le peuple congolais s'attend.