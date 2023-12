Sénégal: Financial Afrik Awards - Tidjane Thiam désigné financier de l'année

Le journal panafricain Financial Afrik a désigné Tidjane Thiam «Financier de l'année». Selon un communiqué de presse, l'ancien Ceo de Prudential et de Crédit Suisse a été choisi par le comité de sélection sur la base de plusieurs critères intégrant son parcours académique et professionnel, son expérience et son leadership dans les sujets de portée continentale et mondiale.

Par ailleurs, ajoute la même source, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa, actuelle ministre des Finances de l'Angola a été désignée « Meilleur ministre des Finances» sur une short-list de cinq ministres.

«Le processus de désendettement en cours couplé à des réformes en profondeur ont été déterminants dans ce choix. Le deal de l'année 2023 est revenu à la Banque Ouest Africaine de Développement à travers la plus grande opération de titrisation de créances jamais expérimentée au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Brvm) », lit-on dans le document.

Ces distinctions phares sont à retrouver dans le numéro 106 de Financial Afrik portant sur «Les 100 personnalités qui transforment l'Afrique» en ligne sur Financial Afrik.

Une sélection qui résume l'actualité des fusions acquisitions, des rapprochements et des tendances d'une année somme toute palpitante. Contrairement aux autres éditions et en raison d'un calendrier des événements chargés, Financial Afrik a découplé l'annonce des lauréats de la conférence «Les Financial Afrik Awards» qui se tiendront prochainement dans un cadre rénové et festif.

Lancé en 2013 à Casablanca, Nouakchott et Dakar, le journal FInancial Afrik est une plateforme panafricaine regroupant deux sites internet (Financial Afrik en français et Kapital Afrik en anglais), une chaîne Youtube (Financial Afrik Tv), une radio (Financial Afrik Radio), une newsletter quotidienne et un spectrice de réseaux sociaux qui compte 500 000 followers.