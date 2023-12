Ile Maurice: Ascencia atteindra 25 % de la fourniture électrique pour ses malls d'ici juin 2024

Assurrer la production d'énergie verte est un projet rendu possible avec la mise en place de la Medium-Scale Distributed Generation par le Central Electricity Board (CEB), seul organisme autorisé à produire et à distribuer l'électricité aux consommateurs du pays. La filiale d'ENL s'engage dans l'extension du captage de l'énergie des rayons du soleil grâce à des panneaux photovoltaïques.

Impossible aujourd'hui d'imaginer qu'un acteur de la vie économique du pays puisse afficher une indépendance totale du CEB pour sa consommation. C'est désormais possible et l'ambition affichée du groupe ENL d'étendre sa production commencée en 2019 d'énergie verte à partir de panneaux photovoltaïques capables de retenir l'énergie des rayons du soleil pour la transformer en électricité et satisfaire, d'ici juin 2024, 25 % des besoins des centres commerciaux (malls) d'Ascencia, filiale du groupe, qui a fait de leur construction et leur gestion le principal axe de ses activités.

Ascencia en possède sept : Bagatelle à Moka, So'Flo à Floréal, Kendra à St-Pierre, Riche-Terre Mall, Phoenix Mall, les Allées d'Helvetia à Moka et celui de Beau-Vallon. Au dernier exercice financier, le poids de ses actifs est passé de Rs 16,9 Mds en 2022 à Rs 17,5 Mds en 2023, soit une hausse de 3,7 %. «Pour le moment, avec les outils technologiques dont on dispose», avance Antish Seegobin, Operational Excellence Manager du groupe et responsable du protocole de sécurité des centres commerciaux d'Ascencia, «il n'est pas possible d'envisager une dépendance totale du réseau de distribution du CEB. Cependant, il existe des entités tant en Europe qu'en Chine qui ont démontré leur capacité à dépendre 24/7 uniquement sur les énergies produites par leurs fermes photovoltaïques. Cette possibilité n'est pas envisageable à Maurice pour le moment, bien qu'il ne soit pas interdit d'entretenir le rêve d'atteindre une indépendance de 100 % du réseau national administré par le CEB.»

La possibilité pour le groupe ENL de réduire environ 25 % de sa consommation d'énergie électrique fournie par le CEB a été assurée par deux initiatives du même organisme. Il s'agit de la Medium-Scale Distributed Generation (MSDG), qui encourage les entités qui ont les moyens de le faire de produire jusqu'à 2 MW de courant électrique. Elle fonctionne sous deux formes. La première édition - MSDG I aura permis à Ascencia d'enregistrer les résultats suivants en production d'énergie verte à partir de panneaux photovoltaïques installés sur le toit des bâtiments de Bagatelle Mall, 2 MW ; Phoenix Mall, 730 KW; Kendra, 190 KW ; Les Allées, 46,6 KW. Les installations ont été faites en 2018 et la production a démarré en 2019.

La souscription d'Ascencia aux conditions attachées au MSDG II va maintenant lui permettre d'atteindre à juin de l'année prochaine, 25 % de sa consommation en énergie électrique. Les résultats escomptés de cette nouvelle phase d'engagement d'Ascensia sont : centre commercial de Riche Terre, 2 MW ; Beau-Vallon, 1,2 MW; et Home and Leisure à Bagatelle, 488 KW. «Les initiatives associées aux conditions de MSDG II permettront aux centres commerciaux de Riche-Terre, Beau-Vallon et Home and Leisure de Bagatelle», soutient Antish Seegobin, «d'assurer la production de 150 % de leur consommation contre une performance de seuls 30 % dans le cadre des conditions attachées à MSDG I.»

Par ailleurs, un projet de cette envergure s'accompagne presque toujours d'opportunités de nouvelles pistes d'affaires. C'est dans ce contexte qu'Envolt, une autre filiale du groupe ENL, est entrée en scène. Sa principale activité est la production de panneaux solaires. Au lieu de passer par le CEB pour se doter de ces équipements, la stratégie d'intégration envisagée par le groupe permet de les faire dans l'entreprise même.