Maroc: Le Bureau politique de l'USFP met en avant l'impératif de poursuivre les concertations avec le PPS

A l'issue d'une réunion du Bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires, tenue le mercredi 13 décembre 2023, présidée par le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, qui a fait un exposé exhaustif développant la situation partisane, nationale et internationale du parti des forces populaires, cette instance a noté la poursuite par l'USFP de son action sérieuse et bien ciblée afin d'activer l'appel du Premier secrétaire à l'impératif de l'édification d'un « front national d'opposition » s'appuyant sur le projet démocratique et social sur lequel s'est fondé le mouvement social-démocrate dans notre pays.

A cet effet, il a été décidé de continuer sans relâche la coordination et la concertation avec le PPS en tenant une réunion bilatérale, le vendredi 15 décembre courant regroupant les deux bureaux politiques des deux formations afin de fructifier les issues des trois rencontres ayant eu lieu depuis la réunion des deux dirigeants nationaux des deux partis visant à consolider la prospection de leur avenir commun après l'adoption de la feuille de route politique encadrant cette dynamique et traçant la voie quant à la coordination bilatérale.

Là-dessus, le Bureau politique de l'USFP a salué les efforts considérables des deux Groupes parlementaires d'opposition ittihadie et leur attachement à la défense des droits des citoyens à travers le déploiement assidu pour l'amélioration de l'action législative et la concrétisation du rôle constitutionnel de l'opposition (...) et en imputant la responsabilité de la majorité quant à ce qui pourrait advenir.

Par ailleurs, l'instance politique ittihadie rend hommage à l'action responsable et sérieuse menée par les parlementaires au sein de leurs groupes respectifs en matière de suivi et de contrôle de l'exercice gouvernemental et de mise en avant des aspirations patriotiques dans toutes les stations de l'action représentatives, notamment lors des discussions de l'actuelle loi de Finances.

D'autre part, le Bureau politique de l'USFP appelle à faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'école publique au service du peuple marocain et de ses enfants en tenant compte des rôles avant-gardistes du système scolaire dans l'amélioration du climat social et l'immunisation des dispositifs de l'Etat social sous la sollicitude et l'orientation de Sa Majesté le Roi...

Les membres de ladite instance ittihadie n'ont pas manqué d'exprimer leur fierté du rôle joué par les femmes usfpéistes par le biais de leur déploiement organisationnel, institutionnel et sociétal avec en tête l'organisation des femmes ittihadies oeuvrant pour l'élaboration d'un projet participatif exemplaire de réforme de la Moudawana.

S'agissant du débat autour de la situation alarmante inédite en terre palestinienne, particulièrement dans la bande de Ghaza, le Bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires a relevé la réactivité positive palestinienne à l'égard des prises de position ittihadies, manifestée par la présence de responsables de Palestine, la communication concertée avec toutes les structures organisationnelles du peuple palestinien et l'accueil de différentes branches de la résistance.

De même que les responsables politiques ittihadis ont condamné la violente agression, le massacre dévastateur et le génocide perpétrés contre le peuple palestinien tendant à le déplacer et ont mis en avant la solidarité inconditionnelle avec la question palestinienne de la part du Maroc, Roi et peuple.

Le Bureau politique de l'USFP a, en outre, tout en mettant en valeur la solidarité internationale élargie avec le peuple palestinien et l'engagement moral et droits-de-l'hommiste de l'ensemble des peuples du monde, appelle à redynamiser les structures populaires dont notamment l'Association marocaine de soutien de la lutte palestinienne, ...