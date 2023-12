Madagascar: Logo RNS 2024 - Fitahiana Andriamahafaly lauréate du concours

Après 2019, 2022 et 2023, la ville de Vichy a été choisie pour accueillir pour la quatrième année consécutive les tournois annuels de la RNS.

Chaque année, un concours de logo pour le tournoi de la Rencontre Nationale Sportive a lieu. Pour la 49e édition qui se tiendra à Vichy les 30, 31 mars et 1er avril, Fitahiana Andriamahafaly est la gagnante du concours de logo pour la RNS 2024. Pour la énième fois, ces grandes retrouvailles de la communauté malgache de France et d'Europe se dérouleront à Vichy. La ville a toujours su accueillir la communauté malgache et reste liée indissociablement à l'histoire de la RNS.Après2019, 2022 et 2023, la ville de Vichy a été choisie pour accueillir pour la quatrième année consécutive les tournois annuels de la RNS.

« Comme tous les ans, nous sollicitons plusieurs villes. Cette année, le choix s'impose naturellement. Vichy et sa communauté d'agglomération sont prêts à nous accueillir et n'oublient pas le contexte des Jeux Olympiques où beaucoup de villes sont réquisitionnées avec leurs infrastructures pour préparer les JO Paris 2024. Vichy et sa communauté sont aussi reconnus pour la qualité de leurs équipements et installations sportives situées au centre de la France. Organiser un évènement comme la RNS, classée grande manifestation est aussi exigeante pour la ville d'accueil et pour les organisateurs », a déclaré Dadah Andriamasilalao, président de la RNS.

Outre les activités sportives, la culture est aussi à l'honneur, entre autres, les différents concours et des ateliers dédiés aux enfants de 7 à 77 ans pour des jeux de société et des jeux traditionnels. Des nouveautés sont concoctées par l'organisateur pour cette 49e édition. Faneva Ima s'occupera de la section jeunes et Fetra Ratsimiziva du judo. « Avec les Jeux Olympiques 2024 prévus en France, cette RNS sera l'occasion pour nous de nous réunir, nous qui incarnons une seule nation, la nation malgache, la fraternité, la joie et l'esprit sportif », a déclaré Faneva Ima, ancien capitaine des Barea.