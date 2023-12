Afrique: Journée de l'industrialisation - L'autonomisation des femmes et le marché intégré au centre de la célébration

Madagascar célèbre la Journée de l'Industrialisation de l'Afrique 2023, illustrant l'engagement profond du pays envers son développement économique et industriel.

L'événement, qui a eu lieu le 14 décembre au Carlton Anosy, a été organisé par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) en partenariat avec plusieurs organisations clés telles que l'ONUDI, l'Union Africaine, la Banque Africaine de Développement (BAD) via son projet PAISF et le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM). Cette année, le thème choisi, « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique par l'autonomisation des femmes africaines dans la transformation pour un marché intégré », reflète un engagement fort en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Cette vision s'aligne sur les discussions tenues lors de la 20ème Conférence Générale de l'ONUDI à Vienne, où Madagascar a activement participé. L'événement a été jalonné par une série de conférences, de sessions de partage et de sensibilisation, animées par des panels d'experts sélectionnés. Ces discussions ont mis en lumière les stratégies et actions prioritaires de Madagascar pour son industrialisation à court et moyen termes, renforçant ainsi la prise de conscience générale et mobilisant des partenariats cruciaux pour le développement industriel du pays.

%

Avancées. Le MICC a mis l'accent sur le projet « Pépinières industrielles » dans le cadre de son programme ODOF (One District, One Factory). À ce jour, 46 unités industrielles ont été établies dans différents districts et régions de Madagascar. Ce projet a stimulé la participation active des femmes dans des secteurs clés tels que la transformation des produits agricoles, contribuant ainsi à l'autosuffisance alimentaire et à la croissance économique. L'événement a également été marqué par le lancement des célébrations du 65ème anniversaire du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM). Un partenariat innovant avec l'École Normale d'Informatique de l'Université de Fianarantsoa a été annoncé, visant à créer une plateforme numérique pour faciliter les demandes et les offres de stages entre les étudiants et les entreprises membres du SIM. Cette initiative vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes étudiants, stimulant ainsi leur détermination et leur résilience. En mettant l'accent sur l'industrialisation, Madagascar démontre sa volonté de créer une économie robuste et inclusive, tout en soulignant l'importance de l'autonomisation des femmes et de la collaboration entre le secteur public et privé pour un avenir économique durable et prospère.