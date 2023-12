Afrique: Football - Championnat d'Afrique scolaire - Les deux sélections malgaches éliminées

Fin de parcours pour Madagascar. Les porte-fanions malgaches à la phase de zone Cosafa du Championnat d'Afrique scolaire ont tous été éliminés à la phase de groupe.

La route s'arrête prématurément pour les sélections malgaches U15 garçons et filles au Championnat d'Afrique scolaire, marquant la fin d'un parcours ardent à la phase de zone Cosafa (Council of Southern Africa football association). Les deux équipes, masculine et féminine U15, ont été éliminées après une série de trois matchs successifs chacune, disputés hier. Du côté des garçons, les efforts tenaces de Judicaël et de ses coéquipiers n'ont pas suffi pour atteindre la finale tant convoitée. Après une victoire impressionnante de 3-0 contre l'équipe angolaise lors de leur premier match, ils ont tenu tête aux redoutables Sud-Africains avec un match nul et vierge. Cependant, la victoire lors du dernier match face à la Zambie sur un score de 2 à 1 n'a pas suffi pour garantir leur place en finale. Ils terminent troisièmes de leur groupe B avec un total de 7 points, derrière les Namibiens. L'Afrique du Sud, première du groupe, se mesurera en finale contre le Malawi, premier du groupe A.

Du côté féminin, les équipes malgaches ont connu des difficultés, se classant à la dernière position du groupe B. Après un match nul contre les Namibiennes lors de la première journée, les protégées de Zo Harilala Razafintsalama ont encaissé trois défaites successives, face aux Angolaises (1-0), humiliées par l'Afrique du Sud (8-0) et concluant la compétition par un revers de 3-0 face aux Angolaises. Les Sud-Africaines terminent premières du groupe B et se qualifient pour la finale contre les Botswanaises, leaders du groupe A. Malgré cette élimination, les équipes malgaches ont montré une détermination remarquable tout au long du tournoi. Leur parcours s'achève ici, mais cette expérience contribuera sans aucun doute à renforcer le niveau de jeu et la résilience des jeunes footballeurs et footballeuses de Madagascar.