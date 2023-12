Madagascar: Météo du week-end - Chaleur persistante et quelques épisodes orageux

Il fera toujours aussi chaud que les jours précédents, ce week-end. Selon les prévisions de Météo Madagascar, la chaleur persistera quasiment sur l'ensemble de l'île durant les deux ou trois prochains jours. En effet, si ce jour, le mercure peut atteindre, à un degré près, le cap des 40°C du côté de la région Betsiboka où il sera probablement enregistré une température maximale de 39°C, demain, les températures maximales se situeront autour des mêmes niveaux : entre 29°C et 31°C sur les Hautes Terres Centrales (29°C dans le Vakinankaratra et l'amoron'i Mania; 30°C à Analamanga et 31°C dans le Matsiatra Ambony). Les minimales et les maximales se situeront ainsi autour de 16°C/31°C demain dans les régions des Hautes Terres Centrales ; 22°C/34°C dans les zones côtières de la partie Est ; 24°C/33°C dans les zones côtières de la partie Ouest.

Des épisodes de pluies, voire d'orages sont, toutefois attendus durant ce week-end, notamment durant l'après-midi de demain dimanche et du jour suivant sur les Hautes Terres et la partie Nord-Ouest de l'île, si ce jour, les zones pluvieuses seront localisées sur les parties Ouest et l'arrière-pays du Sud. Les précipitations seront également plus présentes dans les régions Analamanga, Alaotra Mangoro et Amoron'i Mania dans la journée de lundi.