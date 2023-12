Madagascar: Lutte - AGE - Et de quatre pour Mamitiana Raveloson

Mamitiana Raveloson réélu à la tête de la Fédération Malgache de Lutte pour un quatrième mandat. Il sera de nouveau le patron de la lutte malgache.

La lutte malgache continuera d'être dirigée par Mamitiana Raveloson, qui a été réélu pour un quatrième mandat lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération malgache de lutte, également connue sous le nom de United World Wrestling Madagascar (UWWMad). L'événement s'est déroulé au siège du Comité Olympique Malgache à Ivandry, en présence d'un représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports et du COM. Mamitiana Raveloson a obtenu un soutien unanime, remportant les quatre voix des ligues présentes, à savoir Boeny, Atsinanana, Ihorombe et Analamanga. Bien que la ligue de Haute-Matsiatra ait été présente, elle n'a pas pu participer au vote, n'ayant pas encore effectué d'élection au sein de la ligue. À la tête de la fédération depuis 2010, Raveloson entamera un nouveau mandat quadriennal couvrant la période 2024-2028. L'élection n'était qu'une formalité, puisque Mamitiana Raveloson était l'unique candidat à sa propre succession. Avant le vote, l'Assemblée générale ordinaire de la fédération a présenté les rapports moral, technique et financier, recevant le quitus des cinq ligues présentes. « Je remercie les ligues de m'avoir encore fait confiance. Le bilan était globalement positif, bien qu'il y ait encore des points à améliorer. Notre attention se tourne maintenant vers des événements majeurs tels que les Jeux Olympiques de Paris 2024, les Jeux Africains au Ghana en mars, et le Championnat d'Afrique à Alexandrie, en Égypte, également en mars, qui constitue une des qualifications pour les JO », a déclaré Mamitiana Raveloson.

%

Sport-études. Des opportunités pour deux jeunes talents malgaches. En parallèle, deux jeunes lutteuses, Sarah Brillante Randrianandrasana (15 ans, -73kg) et Nathalie Rasoanomenjanahary (17 ans, -53kg), suivront un programme sport-études à Saint-Joseph, à la Réunion, à partir de janvier. Le président de la Fédération explique que le coût de leur sport-études s'élève à 23 000 euros par an, incluant des déplacements, les billets d'avion, l'hébergement et la restauration lors des tournois internationaux en Europe. Ce projet, réalisé grâce aux efforts de la Fédération et au soutien de la Fédération internationale, de la Fédération française, de la Ligue régionale de La Réunion et de l'Association des fédérations francophones, offre aux jeunes talents une opportunité de formation de haut niveau, renforçant ainsi le rayonnement de la lutte malgache sur la scène internationale. En outre, la UWWMad a donné une prime à tous les athlètes médaillés au Jeux des Îles ainsi que les coaches.